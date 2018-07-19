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11:05, 19 июля 2018

Израиль объявлен исключительно еврейским государством

Кнессет принял первый в истории страны конституционный закон, который декларирует национальный статус страны.

Документ является в основном декларативным. Израиль провозглашен родиной еврейского народа, а евреи — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Иврит становится единственным государственным языком. До этого момента арабский язык, обладающий особым статусом, также считался официальным. Также в законе говорится, что столицей Израиля является единый Иерусалим. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал закон «определяющим моментом в истории государства». При этом он отметил, что Израиль, единственное государство на Ближнем Востоке, которое уважает права всех его граждан.
Идея этого закона появилась в 2011 году. Документ был принят после бурных 8-часовых дебатов. Его поддержали 62 из 120 депутатов, против высказались 55. Сразу после голосования арабские законодатели в знак протеста разорвали бумажные экземпляры законопроекта и покинули заседание парламента.
Проект закона вызывал протесты среди арабов, которые составляют 20% населения страны. Они называют его расистским и дискриминационным. По данным местных СМИ, тысячи протестующих уже прошли по центру Тель-Авива.

Комментарии

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sskull 19 июля 2018 | 11:13

Ну приняли и приняли. Пусть теперь сношаются с арабами целыми днями...
Что об этом каждые 5 минут писать чтоль? Мы на " Эхо Тель-Авива"?)

kottigr1 19 июля 2018 | 11:19

sskull:
Одна страна, одна вера, одна нация !
Ein Volk, ein Reich,ein ... !.. тьфу ты.. не то.

wertr 19 июля 2018 | 11:24

исключительно еврейским... исключительно арийским... мы уже это проходили...(

hastings 19 июля 2018 | 11:28

kottigr1: !מדינה אחת, אמונה אחת, אומה אחת

m_doc 19 июля 2018 | 11:30

kottigr1: Медведь в лесу сдох. Я поставила лайк тигрокоту:))

borisgroys 19 июля 2018 | 11:28

"sskull: ... приняли и приняли. Пусть теперь сношаются с арабами целыми днями...
Что об этом каждые 5 минут писать чтоль? Мы на " Эхо Тель-Авива"?) ...".

Кому не интересно, могут пропустить эту новость и уж тем более, не писать комментарии.
Или работа обязывает?

noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 11:13

Чистый, эталонный нацизм. А потом Млечин будет размазывать сопли, "за что весь мир ненавидит бедных евреев"...

ansh 19 июля 2018 | 11:15

Антисемиты - фас!

henry52 19 июля 2018 | 11:18

Похоже, по всему Миру у сенаторов, депутатов и прочих "законодателей" начала крыша ехать. Видать новое "проф-заболевание"...

rom8883 19 июля 2018 | 11:19

Вот когда арабы прекратят обстрелы и теракты, тогда можно и повозмущаться такому закону.

hastings 19 июля 2018 | 11:33

rom8883: арабы проводят АТО на своей территории.

borisgroys 19 июля 2018 | 11:40

"hastings: ... арабы проводят АТО на своей территории ...".

Вообще то, палестинцев там и не стояло. Эти мушульманские, истерично-взрывоопасные создания были собраны там, чтобы нагадить евреям, получившим наконец, убежище. А что касается т. н. коренных арабов, им никто не мешает учиться/работать/заниматься бизнесом. Никто их не притесняет.

boldu1n 19 июля 2018 | 11:22

Израиль провозглашен родиной еврейского народа, а евреи — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение...
=======================================
Прям как истинные арийцы.

(комментарий скрыт)

ansh 19 июля 2018 | 11:36

boldu1n: Русские, согласно рукоблудам с РЕН-ТВ, истинные арийцы. Так что место занято :-)

borisgroys 19 июля 2018 | 11:26

Слава Б-гу!
И давно уже пора, честно говоря - после тысячелетней истории гонений и преследований, мы это заслужили.

zolingen 19 июля 2018 | 11:28

Нацизмом попахивает.

trans 19 июля 2018 | 11:29

Правильно делают. А то арабы начинают в Израиле уже наглеть, прям как в Европе.

seryj_wolk 19 июля 2018 | 11:29

Восток - дело тонкое! Не возмущает же рфцев их друзья - Исламская республика Иран, Арабская республика Египет, Объединенные арабские Эмираты.....

m_doc 19 июля 2018 | 11:39

seryj_wolk: Мы поняли. Израиль раззавидовался и решил догнать и перегнать вышеуказанные страны - образчики демократии и либерализьма:)

chapter_2 19 июля 2018 | 11:37

Национальный статус государства реализуется равенством всех его граждан перед законом. Если арабы и евреи имеют реально одинаковые права, то зачем выделять еврейскую составляющую государства Израиль, поскольку реально она отсутствует? Зачем лишний раз давать придуркам-антисемитам повод для истерик? proza.ru/2017/12/11/1304

bandera 19 июля 2018 | 11:40

Всем нельзя а Израилю можно? Все страны которые это делают сразу дают клеймо Нацисты.

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