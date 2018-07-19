Израиль объявлен исключительно еврейским государством

Кнессет принял первый в истории страны конституционный закон, который декларирует национальный статус страны.

Документ является в основном декларативным. Израиль провозглашен родиной еврейского народа, а евреи — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Иврит становится единственным государственным языком. До этого момента арабский язык, обладающий особым статусом, также считался официальным. Также в законе говорится, что столицей Израиля является единый Иерусалим. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал закон «определяющим моментом в истории государства». При этом он отметил, что Израиль, единственное государство на Ближнем Востоке, которое уважает права всех его граждан.

Идея этого закона появилась в 2011 году. Документ был принят после бурных 8-часовых дебатов. Его поддержали 62 из 120 депутатов, против высказались 55. Сразу после голосования арабские законодатели в знак протеста разорвали бумажные экземпляры законопроекта и покинули заседание парламента.

Проект закона вызывал протесты среди арабов, которые составляют 20% населения страны. Они называют его расистским и дискриминационным. По данным местных СМИ, тысячи протестующих уже прошли по центру Тель-Авива.