Израиль объявлен исключительно еврейским государством
Кнессет принял первый в истории страны конституционный закон, который декларирует национальный статус страны.
Документ является в основном декларативным. Израиль провозглашен родиной еврейского народа, а евреи — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Иврит становится единственным государственным языком. До этого момента арабский язык, обладающий особым статусом, также считался официальным. Также в законе говорится, что столицей Израиля является единый Иерусалим. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал закон «определяющим моментом в истории государства». При этом он отметил, что Израиль, единственное государство на Ближнем Востоке, которое уважает права всех его граждан.
Идея этого закона появилась в 2011 году. Документ был принят после бурных 8-часовых дебатов. Его поддержали 62 из 120 депутатов, против высказались 55. Сразу после голосования арабские законодатели в знак протеста разорвали бумажные экземпляры законопроекта и покинули заседание парламента.
Проект закона вызывал протесты среди арабов, которые составляют 20% населения страны. Они называют его расистским и дискриминационным. По данным местных СМИ, тысячи протестующих уже прошли по центру Тель-Авива.
Комментарии21
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sskull 19 июля 2018 | 11:13
Ну приняли и приняли. Пусть теперь сношаются с арабами целыми днями...
Что об этом каждые 5 минут писать чтоль? Мы на " Эхо Тель-Авива"?)
kottigr1 19 июля 2018 | 11:19
sskull:
Одна страна, одна вера, одна нация !
Ein Volk, ein Reich,ein ... !.. тьфу ты.. не то.
wertr 19 июля 2018 | 11:24
исключительно еврейским... исключительно арийским... мы уже это проходили...(
hastings 19 июля 2018 | 11:28
kottigr1: !מדינה אחת, אמונה אחת, אומה אחת
m_doc 19 июля 2018 | 11:30
kottigr1: Медведь в лесу сдох. Я поставила лайк тигрокоту:))
borisgroys 19 июля 2018 | 11:28
"sskull: ... приняли и приняли. Пусть теперь сношаются с арабами целыми днями...
Что об этом каждые 5 минут писать чтоль? Мы на " Эхо Тель-Авива"?) ...".
Кому не интересно, могут пропустить эту новость и уж тем более, не писать комментарии.
Или работа обязывает?
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 11:13
Чистый, эталонный нацизм. А потом Млечин будет размазывать сопли, "за что весь мир ненавидит бедных евреев"...
ansh 19 июля 2018 | 11:15
Антисемиты - фас!
henry52 19 июля 2018 | 11:18
Похоже, по всему Миру у сенаторов, депутатов и прочих "законодателей" начала крыша ехать. Видать новое "проф-заболевание"...
rom8883 19 июля 2018 | 11:19
Вот когда арабы прекратят обстрелы и теракты, тогда можно и повозмущаться такому закону.
hastings 19 июля 2018 | 11:33
rom8883: арабы проводят АТО на своей территории.
borisgroys 19 июля 2018 | 11:40
"hastings: ... арабы проводят АТО на своей территории ...".
Вообще то, палестинцев там и не стояло. Эти мушульманские, истерично-взрывоопасные создания были собраны там, чтобы нагадить евреям, получившим наконец, убежище. А что касается т. н. коренных арабов, им никто не мешает учиться/работать/заниматься бизнесом. Никто их не притесняет.
boldu1n 19 июля 2018 | 11:22
Израиль провозглашен родиной еврейского народа, а евреи — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение...
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Прям как истинные арийцы.
ansh 19 июля 2018 | 11:36
boldu1n: Русские, согласно рукоблудам с РЕН-ТВ, истинные арийцы. Так что место занято :-)
borisgroys 19 июля 2018 | 11:26
Слава Б-гу!
И давно уже пора, честно говоря - после тысячелетней истории гонений и преследований, мы это заслужили.
zolingen 19 июля 2018 | 11:28
Нацизмом попахивает.
trans 19 июля 2018 | 11:29
Правильно делают. А то арабы начинают в Израиле уже наглеть, прям как в Европе.
seryj_wolk 19 июля 2018 | 11:29
Восток - дело тонкое! Не возмущает же рфцев их друзья - Исламская республика Иран, Арабская республика Египет, Объединенные арабские Эмираты.....
m_doc 19 июля 2018 | 11:39
seryj_wolk: Мы поняли. Израиль раззавидовался и решил догнать и перегнать вышеуказанные страны - образчики демократии и либерализьма:)
chapter_2 19 июля 2018 | 11:37
Национальный статус государства реализуется равенством всех его граждан перед законом. Если арабы и евреи имеют реально одинаковые права, то зачем выделять еврейскую составляющую государства Израиль, поскольку реально она отсутствует? Зачем лишний раз давать придуркам-антисемитам повод для истерик? proza.ru/2017/12/11/1304
bandera 19 июля 2018 | 11:40
Всем нельзя а Израилю можно? Все страны которые это делают сразу дают клеймо Нацисты.