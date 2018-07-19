В суде Чечни сегодня начнётся допрос свидетелей обвинения по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева

Заседание возобновится после перерыва, о котором ходатайствовали адвокаты правозащитника. Защитник Оюба Титиева Илья Новиков в Шали сегодня не приехал, поэтому заседание, видимо, пройдет без касательства вопроса о подсудности дела. Будут допрошены свидетели обвинения. Это сотрудники полиции, участвовавшие в задержании главы грозненского мемориала в начале января этого года. Тогда в автомобиле ехавшего на работу Титиева нашли пакет с 200 гр. марихуанны. Сам правозащитник вины не признает, он говорит, что наркотики ему подбросили. Нет сомнений в этом и у коллег, близких и друзей Титиева. Сегодня здесь несколько человек в футболках с его портретом и словами «Свободу Оюбу Титиеву». Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы по обвинению в хранении крупной партии марихуаны. Это вторая часть 228 статьи УК.

По одной из версий дело Оюба Титиева родилось из ликвидации инстаграма Рамзана Кадырова, который был удален в конце прошлого года из-за попадания главы Чечни в открытую часть списка Магнитского.