В суде Чечни сегодня начнётся допрос свидетелей обвинения по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева
Заседание возобновится после перерыва, о котором ходатайствовали адвокаты правозащитника. Защитник Оюба Титиева Илья Новиков в Шали сегодня не приехал, поэтому заседание, видимо, пройдет без касательства вопроса о подсудности дела. Будут допрошены свидетели обвинения. Это сотрудники полиции, участвовавшие в задержании главы грозненского мемориала в начале января этого года. Тогда в автомобиле ехавшего на работу Титиева нашли пакет с 200 гр. марихуанны. Сам правозащитник вины не признает, он говорит, что наркотики ему подбросили. Нет сомнений в этом и у коллег, близких и друзей Титиева. Сегодня здесь несколько человек в футболках с его портретом и словами «Свободу Оюбу Титиеву». Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы по обвинению в хранении крупной партии марихуаны. Это вторая часть 228 статьи УК.
По одной из версий дело Оюба Титиева родилось из ликвидации инстаграма Рамзана Кадырова, который был удален в конце прошлого года из-за попадания главы Чечни в открытую часть списка Магнитского.
Комментарии4
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tks 19 июля 2018 | 11:26
"У суда нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции" - судебный стандарт.
rom8883 19 июля 2018 | 11:27
Всем понятно что дело липовое, заказное.
Но спектакль продолжается.
zver777 19 июля 2018 | 11:36
На зоне тоже люди. Так что не переживайте, за десять лет свыкнется.
yralez 19 июля 2018 | 11:40
Чалмы то судьи снимают ?