На заседании по пенсионной реформе в Госдуме коммунисты потребовали отложить рассмотрение законопроекта
Было выдвинуто предложение отложить рассмотрение до тех пор, пока со своей позицией не определится президент. Такое предложение, в частности высказал член фракции КПРФ Олег Смолин.
Предложение Смолина было отклонено.
Сегодня Госдума обсуждает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста – для женщин до 63 лет, для мужчин до 65. Глава Минтруда Максим Топилин, представляя документ, сказал, что закон необходим для повышения пенсий людям, которые её уже получают. Топилин добавил, что в последние годы пенсии индексировались меньше, чем на 500 рублей.
Тем временем у здания Госдумы сегодня проходят одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Их организовали представители КПРФ, «Коммунистов России», Яблока и «Левого фронта».
Несколько сотен человек участвуют в стихийной акции против повышения пенсионного возраста возле Госдумы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Он напомнил, что сегодня Госдума рассматривает соответствующий законопроект в первом чтении.
С.Удальцов добавил, что также здесь проходит серия одиночных пикетов.
Полиция пока в происходящее не вмешивается, однако предупредила активистов о недопустимости нарушения закона.
Член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин проводит одиночный пикет против пенсионной реформы возле Госдумы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
С.Митрохин уточнил, что вместе с ним в акции участвую порядка 20 человек. Они передают друг другу по очереди плакаты «Пенсионная «реформа» — ограбление народа» и «Пенсионная реформа — позор «Единой России».
Политик напомнил, что ранее уже проводил одиночный пикет по этому же поводу, но был задержан. В связи с этим сегодня он обратился в префектуру ЦАО, «чтобы подстраховаться». «Там разъяснили, что одиночный пикет не требует уведомления.
Надеюсь, никаких инцидентов не будет, и мы выразим позицию в строгом соответствии с российским законодательством», — заключил С.Митрохин.
Комментарии37
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plank1957 19 июля 2018 | 11:10
Значит Путин уже определился с этим повышением, только боится его озвучить.
astet 19 июля 2018 | 11:23
plank1957: Именно эта сука его и инициировала!
ivfn 19 июля 2018 | 11:28
astet:
а В аМЕРИКАХ И еВРОПАХ КАКЯ СУКА ИНИЦИРОВАЛА.? а В СТРАНАХ БЫВШЕГО ссср ,КАКАЯ СУЧЬЯ МОРДА ИНИЦИРОВАЛА? вЫ ХОТЬ В ТЕМЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ?
vlabumur 19 июля 2018 | 11:35
ivfn: а В аМЕРИКАХ И еВРОПАХ КАКЯ СУКА ИНИЦИРОВАЛА.?
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Там свои суки,у нас свои.
В чем проблема?
blindpew_33 19 июля 2018 | 11:11
Ага, ага, вот они, такие борцы за народное щасте и социальную справедливость.
Всё, на что их хватает - смиренно ожидать кивка головы Вождя.
Собственного мнения коммунякам иметь не разрешено. Куратор из АП дал другие указания насчёт роли в спектакле.
vargor 19 июля 2018 | 11:23
blindpew_33: Собственного мнения коммунякам иметь не разрешено
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Наглая ложь. Собственное мнение КПРФ высказало - коммунисты против пенсионной реформы и голосовать за неё не будут. А предложение проявиться Путину в этом вопросе вполне своевременное. Если бы он сейчас отказался поддерживать повышение пенсионного возраста что делал прежде, то и Единая Россия сразу прекратила бы продвигать этот антинародный закон.
yuriykyvich 19 июля 2018 | 11:32
vargor: Странные жти "коммунисты", но просто как дети малые (или "дурачков" из себя строят). Путин, еще ДО ВЫБОРОВ сказал, что нас ожидают принятие непопулярных решений, для того что бы Россия смогла совершить "прорыв". Они что, серьезно считают что такие решения (повышения НДС, повышение пенсионного возраста) могут выдвигаться кабмином без одобрения Путина?
kottigr1 19 июля 2018 | 11:11
Сейчас явится Вован-Таврический весь в белом и милостиво разрешит уходить на пенсию не в 65 лет, а в 63 годика.. Решения встретят стоя, долгими и продолжительными аплодисментами, плавно переходящие в бурные овации..
vasyakirin 19 июля 2018 | 11:18
kottigr1: И дума решит, что индексация пенсии не возможна, и пенсионеры и предпенсионеры все в ж....счастливы!
vargor 19 июля 2018 | 11:19
kottigr1: Коммунисты, как видите, против повышения пенсионного возраста навязываемого правительством. А такие как вы нагло лицемерят. Вам лишь бы использовать любой момент против Путина. А дай вам власть, тут же повысили бы возраст ухода на пенсию наплевав на все народные нужды.
kottigr1 19 июля 2018 | 11:21
vargor: Коммунисты, как видите, против..
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Если бы они были против, то не сидели бы во власти российских жуликов и воров на их довольствии, а выводили бы людей на баррикады..
nkaznin 19 июля 2018 | 11:26
kottigr1: "...а выводили бы людей на баррикады"..
Баррикады - это крайности. Если вы гражданин России, для начала хотя бы сходите на согласованные митинги, посвященные протестам против принятия данного закона. Количество людей туда пришедших может решить многое.
kottigr1 19 июля 2018 | 11:39
nkaznin: Крайность - это воры во власти, а баррикады - это здоровая реакция общества на это..
vargor 19 июля 2018 | 11:27
kottigr1: Будь коммунисты во власти, то провели бы сейчас левый поворот и выкинули пенсионную реформу на свалку. Не коммунисты у власти. Про "довольствие" враньё. А про майданный, да ещё прозападный переворот в России забудьте. даже не мечтайте. Вам ведь нужны именно такие баррикады?
Не дождётесь.
kottigr1 19 июля 2018 | 11:37
vargor: Коммунисты уже были во власти.. Закончилось все гуманитарными окорочками.
prosto_suhov 19 июля 2018 | 11:28
vargor: "...дай вам власть..." выйди на трассу и там дай.....
vargor 19 июля 2018 | 11:31
prosto_suhov: Подобно вам? Мне ваш плохой пример ни к чему.
yuriykyvich 19 июля 2018 | 11:35
vargor: Коммунисты против повышения пенсионного возраста, но за Путина, который это повышение как минимум одобрил. Какое жалкое лицимерии и популизм, этих, т.н. "коммунистов.
Хотя за свое место у "кормушки", они кому угодно готовы задницы вылизывать.
lager23 19 июля 2018 | 11:36
vargor: Да, что вы говорите!
Коммунисты уже успели проср@ть СССР, и путинизм — это следствие компромиссов во власти не без участия коммуняг, так что вам (коммунистам) лучше покаяться, а не рвать на себе рубаху в очередной раз!
Считаю, если бы была люстрация КПСС не было бы выборов 1996 года, с которых и научалась практика подтасовки, манипуляций!
Кстати, всё это происходило с участием госдепа пожертвовавшего Ельцину на выборы 500 млн $ наличных денег!
Весь этот госдумовский сброд сплошные отбросы общества на прислуге у плешекрысы, не правда ли?
vlastimil_popogrebski 19 июля 2018 | 11:15
Воля Президента - закон
nns33 19 июля 2018 | 11:17
О каком нарушении говорит полиция,если разговор идёт о людях,гражданах страны,мнение которых депутатов не интересует. По данным опроса более 90% против этой реформы.
liliyask 19 июля 2018 | 11:22
nns33: у нас что в стране 10% - депутаты госдуры?
lager23 19 июля 2018 | 11:41
liliyask: нет, но в этой цифре — госчиновники, силовики и пенсы жаждущие повышения своей пенсии под любым предлогом, люди недоумки живущими сегодняшним днём и думающие только о себе (типичные путерасты)!
ivfn 19 июля 2018 | 11:30
nns33:
//По данным опроса более 90% против этой реформы.//
А вот у нас в деревне Кузякино ,бабы сомневаются.
vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 11:17
"Было выдвинуто предложение отложить рассмотрение до тех пор, пока со своей позицией не определится президент".
Сразу вспомнил, как Кирпич в месте встречи говорит Жеглову: "Вы уж совсем меня за ссученного держите?"
Даже у карманника были какие-то представления о пределах нравственного падения.
Нынешние коммунисты - ссученные, и даже не пытаются скрыть это. Заявляют на всю страну.
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 11:26
vladimirgornitsky: А вы карманник? Или просто ширмач?
vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 11:18
А царь опять залез под трон.
А ведь это даже не Беслан и не "Курск"...
Настоящий мужык!
nkaznin 19 июля 2018 | 11:18
Без согласования с Путиным этот законопроект никогда не вышел бы из стен правительства. Так что хватит представителям власти заливать народу в уши туфту. И почему это собственно "Путин не участвует в обсуждении этого законопроекта" (по Пескову). Законопроект касается миллионов граждан его страны, а он не участвует. Пусть скажут прямо - решили снова немножко грабануть народ, чай не впервой.
liliyask 19 июля 2018 | 11:24
nkaznin: множечко на этот раз!
sniper777 19 июля 2018 | 11:24
Пляши или пой, а реформа актуальна! Пускай краснопузые с коричево-навальнутыми топают ножками и изрыгивают яд, от реалий времени не уйти - реформе быть.
rom8883 19 июля 2018 | 11:24
Это заявление для галочки, мы мол против.
Неизвестно ещё как проголосуют.
alend 19 июля 2018 | 11:35
rom8883: проголосуют ...так как надо правящей партии ...так что это называется пашите холопы пока с родного производства не вынесут вперёд ногами ....
zolingen 19 июля 2018 | 11:26
Интересно, почему нельзя обсуждать тему , без знания мнения самого?
Боятся не угадать и опростоволоситься? Ну и парламент выпестовали.
alend 19 июля 2018 | 11:28
да этот вопрос о поношении пенсионного возраста был решён ещё месяц назад ..чё они там клоунаду устаревают?
askol2016 19 июля 2018 | 11:30
Длительная соглашательская позиция псевдооппозиционных партий ярко проявляется при решении самых важных для общества вопросов. Оппортунизм до добра не доводит.
krestianin_067rus Михаил Никитин 19 июля 2018 | 11:31
Линия мультяшной партии должна колебаться со стопроцентной точностью с линией Президента! И это правильно! Ура, товарищи! Продолжайте перекатывать свои яйца! :)) За протертые штаны на деньги пролетариата! Да здравствует Зюганов! - сусанин современной эпохи! :)))
pampey 19 июля 2018 | 11:35
Какая глупость! Неужели у этого Смолина нет мозгов, чтобы понять: все эта одна шайка-лейка?!