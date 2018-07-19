На заседании по пенсионной реформе в Госдуме коммунисты потребовали отложить рассмотрение законопроекта

Было выдвинуто предложение отложить рассмотрение до тех пор, пока со своей позицией не определится президент. Такое предложение, в частности высказал член фракции КПРФ Олег Смолин.

Предложение Смолина было отклонено.

Сегодня Госдума обсуждает в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста – для женщин до 63 лет, для мужчин до 65. Глава Минтруда Максим Топилин, представляя документ, сказал, что закон необходим для повышения пенсий людям, которые её уже получают. Топилин добавил, что в последние годы пенсии индексировались меньше, чем на 500 рублей.

Тем временем у здания Госдумы сегодня проходят одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Их организовали представители КПРФ, «Коммунистов России», Яблока и «Левого фронта».

Несколько сотен человек участвуют в стихийной акции против повышения пенсионного возраста возле Госдумы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он напомнил, что сегодня Госдума рассматривает соответствующий законопроект в первом чтении.

С.Удальцов добавил, что также здесь проходит серия одиночных пикетов.

Полиция пока в происходящее не вмешивается, однако предупредила активистов о недопустимости нарушения закона.

Член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин проводит одиночный пикет против пенсионной реформы возле Госдумы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

С.Митрохин уточнил, что вместе с ним в акции участвую порядка 20 человек. Они передают друг другу по очереди плакаты «Пенсионная «реформа» — ограбление народа» и «Пенсионная реформа — позор «Единой России».

Политик напомнил, что ранее уже проводил одиночный пикет по этому же поводу, но был задержан. В связи с этим сегодня он обратился в префектуру ЦАО, «чтобы подстраховаться». «Там разъяснили, что одиночный пикет не требует уведомления.

Надеюсь, никаких инцидентов не будет, и мы выразим позицию в строгом соответствии с российским законодательством», — заключил С.Митрохин.