Суд арестовал руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы Анатолия Белоусова

Мещанский районный суд арестовал на два месяца руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы подполковника Анатолия Белоусова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлия Котомина. «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении обвиняемого Белоусова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 сентября», -сказала представитель суда.