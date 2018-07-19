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10:40, 19 июля 2018

Суд арестовал руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы Анатолия Белоусова

Мещанский районный суд арестовал на два месяца руководителя отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы подполковника Анатолия Белоусова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлия Котомина. «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении обвиняемого Белоусова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 сентября», -сказала представитель суда.

Комментарии

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odobryam_s 19 июля 2018 | 10:54

А в других-то батальонах не начальники, а прямо ангелы, небось! Один честнее другого!

nowyrusic 19 июля 2018 | 11:02

odobryam_s: Когда полицейскому или чиновнику предъявляют обвинение в мошенничестве, то это означает одно из двух:
1. хотят смягчить наказание. За взятку срока много серьезнее.
2. Хотят отсечь расследование на его уровне., т.к. он был лишь передваточным звенеом на высший уровень.
А так говорят, что он не мог ничего в этом деле решить и просто обманул взяткодателя.
Он действительно не мог и должен был передать основную часть взятки тому кто мог.
Но того трогать нельзя.

rom8883 19 июля 2018 | 11:01

Он что, мало наверх отстёгивал. или место для кого-то освобождают?

sasass 19 июля 2018 | 11:07

Сначала развратили российский народ , а теперь не знают что делать с развращенным народом...

tks 19 июля 2018 | 11:30

sasass: Менты - не народ.

tks 19 июля 2018 | 11:28

Арест и коррупция как главный регулятор общественных отношений в поздне-путинской России.

srk2658lu 19 июля 2018 | 11:30

Где вы видели честных начальников батальонов ДПС ГИБДД?
Все они успешно кормятся с порученной им дороги....
Ассоциация мафиозных образований - это Расея.

gencek 19 июля 2018 | 11:32

А что скажет по этому поводу тов. Колокольцев ?
Кто утверждал на эту должность вора и мошенника полковника Белоусова ?
Неужели сам Путин ? Вертикаль власти -, все повязаны.

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