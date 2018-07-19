Парламент Израиля принял закон, согласно которому страна теперь является еврейским государством
Среди прочего документ понижает статус арабского языка, который до сих пор в Израиле был одним из официальных. В законе также говорится, что единой столицей Израиля является Иерусалим. Дебаты в парламенте были бурными и продолжались более 8 часов. В итоге за законопроект проголосовали 62 депутата, против – 55. Ещё на стадии законопроекта документ вызвал протесты, прежде всего, со стороны арабского населения, которое составляет примерно 20 процентов от всех жителей Израиля, отмечает ВВС.
Комментарии30
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indeezjoe 19 июля 2018 | 10:41
Тут есть маленькие детали, о которых Эхо умалчивает.
Документ объявляет Израиль "национальным домом еврейского народа", а евреев — единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах. Закон провозглашает государственным языком только иврит, оставляя до сих пор формально равнозначному с ним арабскому "особый статус". И лишь в последний момент из него были исключены несколько наиболее спорных моментов, в том числе возможность создания чисто еврейских населенных пунктов и идея использования "принципов еврейской традиции" в качестве источника права для судебной системы страны.
Не зря израильские арабы постоянно говорят о дискриминации по национальному признаку и апартеиде. Показательно, что этот закон был принят преимуществом всего в несколько голосов, при двух воздержавшихся. Вместе с арабами против законодательной инициативы правого лагеря проголосовали сионистские партии левого и центристского толка.
Забавно получается:
"Россия для русских" - шовинизм.
"Германия для немцев" - фашизм.
"Израиль для евреев" - сионизм и "торжество демократии"? Такой маленький демократичненький ЕвРейх...
;-))
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 10:45
indeezjoe: "Россия для русских" - шовинизм.
"Германия для немцев" - фашизм.
"Израиль для евреев" - сионизм и "торжество демократии"? Такой маленький демократичненький ЕвРейх...
_____________________________
Абсолютли. При том, что евреев в Израиле живет в процентном соотношении меньше чем русских в России. И при этом Израиль "мононациональное", а Россия "многонациональное" государство.
indeezjoe 19 июля 2018 | 10:57
noxepy_7_40_: Еще один нюанс: "еврейство" определяется не только по национальности, а еще по вероисповеданию и может быть получено путем прохождения определенных религиозных обрядов... Попахивает средневековьем, не правда ли?...
;-))
kit07_12 19 июля 2018 | 11:02
indeezjoe: Где наш эховской кибер-моссад?
Арьюша, Майкуша, Яша, щас приедут на лисапедиках и объяснят, как надо понимать случившееся в свете торжества Демократии, Либерализьма, Толерантности и Свободы.
Одно из объяснений стопудов будет таким: арабы только выиграют от понижения статуса арабского языка, потому что теперь им они будут учить иврит и им будет легче адаптироваться в еврейскую языковую среду. Именно такие "аргументы" используют бандеры и приебалты
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:11
kit07_12: Мне нравится истерика антисемито-нацистов.
ребятки, вы хоть усритесь, но Израиль есть и будет домом еврейского народа.
Так определил Господь 3500 лет назад.
При этом и ничьи права в Израиле не ущемляются.
Все граждане Израиля имеют равные права.
А насчет арабского языка соврали.
Во-первых.Иврит и был государственным языком.
Во-вторых. Арабюский
blindpew_33 19 июля 2018 | 11:14
nowyrusic: всё-таки правы были коммуняки, когда говорили "сионизм - разновидность фашизма".
Жертвы Холокоста не избежали стокгольмского синдрома, и спустя 70 лет их всё тянет повторить действия своих мучителей.
А отмазки и оправдания можно лепить сколько угодно, не сомневаюсь.
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:34
blindpew_33: нацик поганый, ты просто безграмотный тупой ублюдок. Стокгольмский синдром заключается совсем в другом. Но это не важно.
Скажи, ублюдок, в чем евреи повторяют действия нацистов.
Вы сами нацистские мрази, а обвиняете в этом других.
Причем только из антисемитизма, без всяких оснований.
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:16
nowyrusic:
Араьский ячзык полностью сохранил свой статус.
Это специально отмечено в Законе.
Закон не изменяет и не отменяет статуса, который на практике имеет арабский язык на момент вступления законопроекта в силу.
А нацисты-антисемиты могут хоть полностью на дерьмо изойти. Это даже радует.
glotov 19 июля 2018 | 10:46
indeezjoe: Надо отдать должное израильскому правительству. При такой явной сегрегации считаться демократией - это надо суметь.
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:21
glotov: педя, скажи в чем сегрегация с твоей нацистской точки зрения?
Все граждане Израиля имеют абсолютно равные правы.
Арабы имеют только меньше обязанностей.
Они не обязаны служить в армии.
Служат только по желанию.
Но если служат, то на равных условиях- некоторые и до звания генерала дослуживаются. И в полиции и в армии.
Так в чем, педя, сегрегация?
Ты не ответишь, подлая нацистская тварь, потому что нечего тебе сказать.
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 10:43
Обыкновенный фашизм.
shmuel63 19 июля 2018 | 10:44
"документ понижает статус арабского языка, который до сих пор в Израиле был одним из официальных. " - Уточнение: одним из (всего) двух официальных, наряду с ивритом, а газеты, информация в госучреждениях и прочее, как была на иврите, арабском, русском, амхарском , так и есть. В большинстве иврмтоязычных школ изучают арабский, как иностранный.
simfu 19 июля 2018 | 10:47
Ну что. Здравствуй новый нацизм. Новые наци уже и не скрывают этого.
polba 19 июля 2018 | 11:12
simfu: Почему новый? Сионизм был приравнен ООН к фашизму и апартеиду ещё в 1975 году. В 1991г. резолюция № 3379 была отменена под жестким прессингом США.
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:24
simfu: ИНТЕРЕСНО, ЧТО ВЫ, НАСТОЯЩИЕ НАЦИСТЫ, ЛЮБИТЕ ЛОЖНО ОБВИНЯТЬ В НАЦИЗМЕ ДРУГИХ.
ПЕДЯ, СКАЖИ В ЧЕМ НАЦИЗМ ЭТОГО ЗАКОНА?
ИЛИ ТЫ ПРОСТО БЛЕВАНУЛ ДЕРЬМОМ НА САЙТ БЕЗДУМНО?
mikr 19 июля 2018 | 10:57
Напрасно они это сделали. Пример Украины наглядно доказывает неизбежные негативные последствия подобных действий. И если возникшая на Украине гражданская война локализована в относительно небольшой части ее территории, то конфликт евреев с палестинцами может разорвать Израиль пополам.
Хотя, вполне возможно, именно этого и добивались вашингтонские кураторы Тел-Авива. Если они ставили перед собой задачу образования еще одного очага напряженности на планете, то это им успешно удалось. Теперь придется ждать серьезного кровопролития.
prorab1 19 июля 2018 | 11:02
mikr: Ничем это Израилю не грозит. Арабы-безобидные. Максимум камни покидают.
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:30
mikr: ПКЕДЯ, ТЫ ЯВНЫЙ ИДИОТ.
НО КОНФЛИКТ С АРАБАМИ ИДЕТ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ.
И ничего,Израиль существует уже 70 лет и процветает.
Входит в число наиболее развитых и богатых стран мира.
По ВВП на душу населения обогнал Россию почти в 5 раз.
И это при практическом отсутствии природных ресурсов.
При этом вклад арабов минимален, если не совсем отсутствует.
А вот вклад их в уголовную преступность максимален.
Арабы составляют 20% населения и совершают 60% уголовных преступлений, в том числе и убийств.
При этом режут и стреляют, в основном, друг друга.
shai13 19 июля 2018 | 10:59
Не волнуйтесь,дорогие россияне. В жизни евреев и арабов всё останется как и было.
vlabumur 19 июля 2018 | 11:03
shai13: В жизни евреев и арабов всё останется как и было.
+++++++++++++++++++++
Ха -ха тогда зачем закон?
sergej17 19 июля 2018 | 11:30
vlabumur: Портян-политологов, забыли спросить.
shai13 19 июля 2018 | 11:33
vlabumur: В отличие от некоторых россиян многие евреи и я в т.ч. его прочитать не успели или вообще не прочитают. В отличие от Госдумы где каждый закон - бомбёжка Воронежа, в Кнессете принимают законы, которые людям (населению) не мешают жить. А как раз напротив.
mikr 19 июля 2018 | 11:09
shai13: Украинцы тоже так думали. Однако получилось иначе.
shai13 19 июля 2018 | 11:39
mikr: У украинцев наладится. Только не лезьте со своим уставом в чужой огород. Помните после войны.?- Попавшие в зону влияния американцев постепенно пришли в себя и стали цвести и пахнуть. И наоборот...
sniper777 19 июля 2018 | 11:20
shai13: Это ваша чисто еврейская позиция или позиция человека демократичного?
sg91 19 июля 2018 | 11:06
Похуже Гитлера будет. У того хоть ЯО не было..
Понятно почему так упорно немецкие нацисты уничтожали еврейских. Не могло на одной планете существовать двух "избранных" наций.
kochar 19 июля 2018 | 11:09
Можно подумать ,что до провозглашения Израиля еврейским государством оно было арабским иди африканским.
Зря они дразнят арабов по всему миру. Мало им наверное.
Вроде евреи, а ума не хватит на элементарную осторожность.
pipka 19 июля 2018 | 11:30
Еврейский нацизм это сильно. Перефразируя одну поговорку. Нет хуже нациста, чем бывший принижаемый
chimp2013 19 июля 2018 | 11:31
Трудно понять местных юдофобов. Израиль наконец, под их - юдофобов натисков, зафиксировал свою принадлежность к евреям , о чем они ( юдофобы) говорили всю дорогу. Соответственно, теперь их юдофобство направлено точно по адресу. Чего им еще не хватает?
vova_frenkel 19 июля 2018 | 11:33
новость совсем не отражает суть закона.
суть закона в том что ни какая часть населения Израиля (в т.ч. какая-то еврейская община, город, область) не имеет право на самооптрделение (в отдельное государство). Статус арабского практически языка не понижен - в законе прописано что все законы относительно использования и преподавания арабского языка сохраняются, только теперь он формально не называется вторым государственным. Закон нужен чтоб города с арабским населением не пытались присоединится к соседним государствам (они и не пытаются, но соседние государства их иногда на это подталкивают).
Закон также закрепляет право за государством предостовлять гражданство евреям даже не имеющих близких родственников в Израиле (фактически так и было раньше). Закон напамянает что государство Израиль не обязано предоставлять гражданство всем кому попало.
Для граждан Израиля всех национальностей и вероисповеданий закон ничего не меняет (так в нём и записано, также указано что он "чисто декларативный") .