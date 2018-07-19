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10:30, 19 июля 2018

Госдума начала рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста

Сегодня первое чтение. Перед началом представители Яблока, «Левого фронта», КПРФ и «Коммунистов России» вышли с одиночными пикетами к зданию Госдумы, выступая против грядущей пенсионной реформы.
Тем временем в зале заседаний депутат от КПРФ Олег Смолин предложил отложить рассмотрение законопроекта до тех пор, пока по теме пенсионной реформы не выскажется президент. Смолин напомнил, что Владимир Путин обещал не допустить повышение пенсионного возраста пока остаётся главой государства. Предложение было отклонено.

Комментарии

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danko_viola 19 июля 2018 | 10:36

Где бабка данко1 почетная пенсионерка? Из маями?

danko_viola 19 июля 2018 | 10:51

danko_viola: где хохлотролли, очень болезненно это воспринимающие? Не получили инструкции?

dekadik 19 июля 2018 | 10:36

единоросовских гнид не остановит никакая сила...

kottigr1 19 июля 2018 | 10:36

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где -
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле чудес,
А поле, поле, поле, поле чудес,
Поле чудес в Стране дураков.

Крекс-пекс-фекс...

danko_viola 19 июля 2018 | 10:39

kottigr1: 5 котингеров, 6 детских садиков, 3 пивных.

bosen48 19 июля 2018 | 10:37

Я поддерживаю Смолина. ЕР в игнор! Скопище самоубийц.

sergeya48 19 июля 2018 | 10:38

bosen48:Волки позорные, сами роют себе могилы.

dorin1987 19 июля 2018 | 10:46

sergeya48: /сами роют себе могилы./ - Это почему же? Или Вы намекаете на то, что аморфное население РФ от чего-то воспылает праведным гневом?)

tag188 19 июля 2018 | 10:47

bosen48: В чем поддерживаешь? Т.е. если выйдет президент, и скажет, что пенсионный возраст необходимо повышать, согласишься на его повышение?
А он теперь вполне с чистой совестью может так сказать. За повышение пенсионного возраста в абсолютном большинстве высказались народные избранники всех уровней -- и Дума, и региональные депутаты. Ну раз народные избранники настаивают, куда деваться президенту?

mamiluk 19 июля 2018 | 10:43

Спешат-диктатор дал приказ и не любит ждать...танки, пушки и нац.гвардии нужно сегодня...силовикам нужны мускулы и хорошо питаться,чтобы дубасить "непокорного пенсионэра".

max3446 19 июля 2018 | 10:45

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» поступает в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение, заявили в Минобороны РФ.

«В рамках государственной программы вооружения Космические войска впервые в истории получили новейшее оружие, основанное на новых физических принципах — боевой лазерный комплекс», — сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что российские военные в настоящее время осваивают новую технику.

«Для несения боевого дежурства в местах дислокации подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения для размещения техники и дежурных смен», — заявили в Минобороны РФ


Там отметили, что проходящий подготовку личный состав получает теоретические знания в специально оборудованных учебных классах, а практические действия отрабатываются непосредственно на боевой технике.

В свою очередь начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук сообщил, что личный состав подразделений, на вооружении которых находятся лазерные комплексы «Пересвет», прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.

«Практические действия отрабатываются личным составом непосредственно в местах дислокации на боевой технике с выполнением мероприятий развертывания и подготовки комплексов к боевому применению», — сказал Нестечук.

Слава Великой России! Слава Великому Российскому Оружию, слава Великому Путину!

kottigr1 19 июля 2018 | 11:05

max3446: - Ну, что могу предложить, господа.. "Буки" - старые-проверенные. Все отстреляно, даже по "Боингам", все в полном боекомплекте. Ракеты, "Булава"... Дают осечки - примерно 50/50. Комплексы С-400 - извини, не проверял, "кривизна земли" мешает.. "Калибры" имеются - летят стремительно, но практически никогда не попадают. Вот танки - Т-72, один неработающий "Армата" - клинит его подлеца.. сыроват. Есть советский, брутальный, отечественный производитель. АК-Шмайссер с вечного хранения - считай в масле. В наличии КА-52 - стреляет куда бог даст, но не куда хотелось бы.. Имеются МиГ-29, 31, Су-34 и 24, ещё Ту-95 - машинки хорошие, но к земле постоянно клонит.. Тяжелее воздуха - сам понимаешь.. Есть почти авианосец "Кузнецов" - убийца российских штурмовиков, очень экологичный-дровяной.. Боевой лазер карманный есть - в киоске "Союзпечать" покупали.. Макетов полно из папье-маше - высокие нанотехнологии.. Батут Рогозина, он же БР. Сегодня один - извини, очень быстро разбирают. Вот ракеты в заначке космические и спутники "Прогрессы" да "Союзы" с "Протонами", но совсем ненадежные - время. Стащило и сточило ударные механизмы. Есть ещё ядерные ракеты - резиновые, быстроразвертываемые.. 40 штук. Очень удобны в надувании. Винтовки Мосина, я думаю, вас не заинтересуют.
- Слушай, а откуда все это?
- Эхо Холодной войны.

vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 10:57

Американцы, отдайте наши пенсии!

vlabumur 19 июля 2018 | 11:00

Госдума начала рассматривать законопроект
++++++++++++++++++++++++++++++++
Смешно это "начала рассматривать"

Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!

kochar 19 июля 2018 | 11:05

Примет этот антинародный законопроект наше ГД и глазом не моргнёт.
И начнётся восхваление со всех дырок по самое "не хочу".
Потом подключатся обученные новой профессии шахтёра "здоровые" предпенсионеры и с отбойным молотком в шахту.
Потом найдётся в Кукуево тётя Клава и родит здорового ребёнка в прямом эфире рядом с свинофермой..
Потом найдут "здоровую" семью на пороге золотой свадьбы демонстративно перечисляющей пенсию детдому и с песней идущей пахать в колхоз.
Потом покажут "паразитов" которые не хотят работать и переучиваться.
Короче оргазм зашкаливает,заодно и маразм.

snagging 19 июля 2018 | 11:05

Путин, как реклама по телевизору: заманивает, обещает, но за результат не отвечает. Такой искусственно созданный образ хорошего продукта.

isnowanaarene 19 июля 2018 | 11:12

Если эти суки(не путать с честными собаками) какбэ "избранные" какбэ "народом" примут ЭТО хотя бы в первом чтении, то суки они конченые.

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