Госдума начала рассматривать законопроект о повышении пенсионного возраста

Сегодня первое чтение. Перед началом представители Яблока, «Левого фронта», КПРФ и «Коммунистов России» вышли с одиночными пикетами к зданию Госдумы, выступая против грядущей пенсионной реформы.

Тем временем в зале заседаний депутат от КПРФ Олег Смолин предложил отложить рассмотрение законопроекта до тех пор, пока по теме пенсионной реформы не выскажется президент. Смолин напомнил, что Владимир Путин обещал не допустить повышение пенсионного возраста пока остаётся главой государства. Предложение было отклонено.