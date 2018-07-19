Президент РФ Владимир Путин своим указом установил почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»
Также указом президента вводится почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».
Документ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комментарии26
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novyrusich 19 июля 2018 | 10:14
Скоро в России не заслуженных не останется.
И правильно, уже за то, что живут в России они заслужили
kottigr1 19 июля 2018 | 10:20
novyrusich: Теперь в РФ будет только две категории журналистов...
«Заслуженный журналист Российской Федерации» и имеющие статус "Иностранный агент"..
novyrusich 19 июля 2018 | 10:29
kottigr1: А вот интересно, звание "Заслуженный иностранный агент" будет?
Чтобы льготы по коммуналке и бесплатный проезд.
kottigr1 19 июля 2018 | 10:31
novyrusich: Конечно льготы этому контингенту будут.. Бесплатное проживание, проезд, питание, прогулки на свежем воздухе под надежной охраной с собаками..
mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 10:14
На самом деле, это звание должно называться "заслуженный пропагандон".
barkas 19 июля 2018 | 10:15
Всё правильно. Их, "заслужённых", надо метить. )))
simfu 19 июля 2018 | 10:19
Таким может быть только тот, кто на протяжении 20 лет хвалит Путина.
popov_m 19 июля 2018 | 10:20
Первые 3 из зомбоящика!
plank1957 19 июля 2018 | 10:24
А почему не заслуженный Киселев или Соловьев?
goryu48 19 июля 2018 | 10:34
plank1957: Этим двум первым и присвоят и, может быть, ещё Познеру
max3446 19 июля 2018 | 10:24
Думаю с эха никто и никогда такие награды не получит как и из новой газеты и прочие помоечные псевдосми
vlad_sabbath 19 июля 2018 | 10:28
max3446: Все еще надеешься сойти за "народ", портянка? ))
rom8883 19 июля 2018 | 11:10
max3446: Опять вы, бедный, на Эхе мучаетесь.
tag188 19 июля 2018 | 10:25
Какой-то совсем поздней брежневщеной повеяло...
gencek 19 июля 2018 | 10:26
Так как журналист это вторая древнейшая профессия , то и проституткам надо бы присваивать звание заслуженной бляди международного класса ...
А то как то несправедливо обижать древнейшую профессию.
pensioner25 19 июля 2018 | 10:27
Уже можно догадаться, кто получит это звание - подхалимы, лизоблюды, лживые патриоты, до изнеможения воспевающие правящий режим. Еще отметят пропагандистов, освещающих события из Украины и в Сирии. Давайте мы, граждане России, установим свою награду - "Народный журналист". Пусть проходимцы на ТВ и в печатных СМИ, обслуживающих антинародную власть, осознают свою настоящую цену. Ведь она даже не ноль, а со знаком минус.
oleg_andreevich 19 июля 2018 | 10:32
Совок в апогее. Заслуженный пропагандист Российской Федерации, потом Всероссийский День пропагандиста. У тюремщиков, полицаев и ФСБшников уже есть, пусть и у пропагандонов будет. И праздничный концерт - Бабкина, Лепс, Киркоров и Кобзон с Пугачевой, если их мельдонием стимулировать удастся.
goryu48 19 июля 2018 | 10:32
Пропала журналистика. Теперь все типа журналисты начнут добиваться этого звания, а его за правду и критику не дадут. только за лесть, ложь и дезинформацию, приятную властям...
vilingrad 19 июля 2018 | 10:38
К штыку, блин, припаять перо...
Что будет, если к члену привязать перо? Член-корреспондент(была такая степень в Союзе)
А если микрофон? Говорящий член, видеочлен, ведущий член....заслуженный член союза журналистов...
redrica 19 июля 2018 | 10:40
Может Познер из-за этого так распинается?
greeg1 19 июля 2018 | 10:49
Вместе с знаком "Заслуженный журналист" претенденту даётся право выбора быть убитым, покалеченным или "двушечка".
orein51 19 июля 2018 | 10:49
"Запоёт соловей над молочными реками с кисельными берегами..." [А.С.]
elenaj1959 19 июля 2018 | 11:13
Для особо отличившизся пропагандонов. Интересно, кто получит диплом №1 - Соловьев или Кисилев?
verynaive 19 июля 2018 | 11:14
У Путина тяготение к советскому придворному табелю о рангах. Вот что забавно: всякая марксовская болтовня о прибавочной стоимости, учению о классах, революции оказывается полной чепухой. У нас аж строй поменялся на противоположный, а правят страной всё те же морды, с той же ментальностью, интеллектом и моралью. .
nigelliri56 19 июля 2018 | 11:31
Вообще-то настоящим журналистам как огня надо бояться этого звания.
askol2016 19 июля 2018 | 11:33
Это будет похоже на немецкий железный крест