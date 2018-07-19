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10:10, 19 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин своим указом установил почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»

Также указом президента вводится почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».

Документ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Комментарии

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novyrusich 19 июля 2018 | 10:14

Скоро в России не заслуженных не останется.
И правильно, уже за то, что живут в России они заслужили

kottigr1 19 июля 2018 | 10:20

novyrusich: Теперь в РФ будет только две категории журналистов...
«Заслуженный журналист Российской Федерации» и имеющие статус "Иностранный агент"..

novyrusich 19 июля 2018 | 10:29

kottigr1: А вот интересно, звание "Заслуженный иностранный агент" будет?
Чтобы льготы по коммуналке и бесплатный проезд.

kottigr1 19 июля 2018 | 10:31

novyrusich: Конечно льготы этому контингенту будут.. Бесплатное проживание, проезд, питание, прогулки на свежем воздухе под надежной охраной с собаками..

mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 10:14


На самом деле, это звание должно называться "заслуженный пропагандон".

barkas 19 июля 2018 | 10:15

Всё правильно. Их, "заслужённых", надо метить. )))

simfu 19 июля 2018 | 10:19

Таким может быть только тот, кто на протяжении 20 лет хвалит Путина.

popov_m 19 июля 2018 | 10:20

Первые 3 из зомбоящика!

plank1957 19 июля 2018 | 10:24

А почему не заслуженный Киселев или Соловьев?

goryu48 19 июля 2018 | 10:34

plank1957: Этим двум первым и присвоят и, может быть, ещё Познеру

max3446 19 июля 2018 | 10:24

Думаю с эха никто и никогда такие награды не получит как и из новой газеты и прочие помоечные псевдосми

vlad_sabbath 19 июля 2018 | 10:28

max3446: Все еще надеешься сойти за "народ", портянка? ))

rom8883 19 июля 2018 | 11:10

max3446: Опять вы, бедный, на Эхе мучаетесь.

tag188 19 июля 2018 | 10:25

Какой-то совсем поздней брежневщеной повеяло...

gencek 19 июля 2018 | 10:26

Так как журналист это вторая древнейшая профессия , то и проституткам надо бы присваивать звание заслуженной бляди международного класса ...
А то как то несправедливо обижать древнейшую профессию.

pensioner25 19 июля 2018 | 10:27

Уже можно догадаться, кто получит это звание - подхалимы, лизоблюды, лживые патриоты, до изнеможения воспевающие правящий режим. Еще отметят пропагандистов, освещающих события из Украины и в Сирии. Давайте мы, граждане России, установим свою награду - "Народный журналист". Пусть проходимцы на ТВ и в печатных СМИ, обслуживающих антинародную власть, осознают свою настоящую цену. Ведь она даже не ноль, а со знаком минус.

oleg_andreevich 19 июля 2018 | 10:32

Совок в апогее. Заслуженный пропагандист Российской Федерации, потом Всероссийский День пропагандиста. У тюремщиков, полицаев и ФСБшников уже есть, пусть и у пропагандонов будет. И праздничный концерт - Бабкина, Лепс, Киркоров и Кобзон с Пугачевой, если их мельдонием стимулировать удастся.

goryu48 19 июля 2018 | 10:32

Пропала журналистика. Теперь все типа журналисты начнут добиваться этого звания, а его за правду и критику не дадут. только за лесть, ложь и дезинформацию, приятную властям...

vilingrad 19 июля 2018 | 10:38

К штыку, блин, припаять перо...
Что будет, если к члену привязать перо? Член-корреспондент(была такая степень в Союзе)
А если микрофон? Говорящий член, видеочлен, ведущий член....заслуженный член союза журналистов...

redrica 19 июля 2018 | 10:40

Может Познер из-за этого так распинается?

greeg1 19 июля 2018 | 10:49

Вместе с знаком "Заслуженный журналист" претенденту даётся право выбора быть убитым, покалеченным или "двушечка".

orein51 19 июля 2018 | 10:49

"Запоёт соловей над молочными реками с кисельными берегами..." [А.С.]

elenaj1959 19 июля 2018 | 11:13

Для особо отличившизся пропагандонов. Интересно, кто получит диплом №1 - Соловьев или Кисилев?

verynaive 19 июля 2018 | 11:14

У Путина тяготение к советскому придворному табелю о рангах. Вот что забавно: всякая марксовская болтовня о прибавочной стоимости, учению о классах, революции оказывается полной чепухой. У нас аж строй поменялся на противоположный, а правят страной всё те же морды, с той же ментальностью, интеллектом и моралью. .

nigelliri56 19 июля 2018 | 11:31

Вообще-то настоящим журналистам как огня надо бояться этого звания.

askol2016 19 июля 2018 | 11:33

Это будет похоже на немецкий железный крест

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