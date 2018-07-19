На ВДНХ сегодня пройдёт концерт к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского
Зрителей пригласили на крышу павильона «Рабочий и колхозница».
Концерт начнётся в 8 вечера, вход бесплатный, но по предварительной записи.
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Зрителей пригласили на крышу павильона «Рабочий и колхозница».
Концерт начнётся в 8 вечера, вход бесплатный, но по предварительной записи.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии3
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romashka__ 19 июля 2018 | 10:28
Маяковскому бы это не понравилось.
danko_viola 19 июля 2018 | 10:44
romashka__: а тебе бы понравилось мартышка?
verynaive 19 июля 2018 | 11:09
Маяковский был безусловно подонком, которого вытащил на свет Сталин по подаче агента ГПУ Брик, за неимением более подходящего. Забавно, что Маяковского терпеть не мог Ленин, что, конечно, ничего не значит. Среди поэтов серебряного века Маяковский был мошкой.