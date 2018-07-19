Около двадцати человек задержали на акции против повышения пенсионного возраста в Петербурге

Их обвинили в нарушении правил проведения митинга.

Около 400 человек, по оценкам журналистов, собрались накануне вечером, чтобы провести акцию против повышения пенсионного возраста. Поскольку городские власти так и не согласовали митинг, организаторы решили провести встречу в формате «экскурсии» – активисты собрались без баннеров и не выкрикивали никаких лозунгов. Они лишь подняли над головой красные карточки, которые символически показали правительству, выступившему с инициативой повышения пенсионного возраста. Задержания начались в тот момент, когда колонна двинулась по направлению к Невскому проспекту: в автозаках, как пишет Медиазона, оказалось 17 человек. Впрочем, некоторых из них – как, например, епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Войтенко – отпустили сразу после дачи объяснений. В отделениях полиции на ночь осталось около десяти активистов. На них составили протоколы о нарушении правил проведения митинга.

Ещё один митинг против пенсионной реформы планируют в Петербурге провести коммунисты в конце следующей недели. Его городские власти согласовали.