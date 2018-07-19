Около двадцати человек задержали на акции против повышения пенсионного возраста в Петербурге
Их обвинили в нарушении правил проведения митинга.
Около 400 человек, по оценкам журналистов, собрались накануне вечером, чтобы провести акцию против повышения пенсионного возраста. Поскольку городские власти так и не согласовали митинг, организаторы решили провести встречу в формате «экскурсии» – активисты собрались без баннеров и не выкрикивали никаких лозунгов. Они лишь подняли над головой красные карточки, которые символически показали правительству, выступившему с инициативой повышения пенсионного возраста. Задержания начались в тот момент, когда колонна двинулась по направлению к Невскому проспекту: в автозаках, как пишет Медиазона, оказалось 17 человек. Впрочем, некоторых из них – как, например, епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Войтенко – отпустили сразу после дачи объяснений. В отделениях полиции на ночь осталось около десяти активистов. На них составили протоколы о нарушении правил проведения митинга.
Ещё один митинг против пенсионной реформы планируют в Петербурге провести коммунисты в конце следующей недели. Его городские власти согласовали.
Комментарии10
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kottigr1 19 июля 2018 | 10:18
В правовом государстве "Закон обратной силы не имеет". Поэтому новые пенсионные правила игры должны касаться только тех, кто после принятия этого подлого закона, начнут вступать в трудовые отношения. Почему должны страдать те люди, которые добросовестно платили государству налоги, приняв прежние условия выхода на пенсию.. !!?
yazva_sibirskaya 19 июля 2018 | 10:37
kottigr1: Лично я работать после 55 буду только на себя и ни копейки налогов оборзевшему государству
max3446 19 июля 2018 | 10:43
yazva_sibirskaya: сомневаюсь что такого врага России как вы после 55 лет кто то вообще на работу возьмет, даже дворником
max3446 19 июля 2018 | 10:20
По чем платили за участие в незаконной антироссийской акции? или карточки раздали а деньги забыли? Кто там был не забудьте к кураторам своих подойти с этим вопросом
kottigr1 19 июля 2018 | 10:29
max3446: Кто не поддерживает грабеж российски жуликов и воров занимается антироссийской деятельностью ? У Вас Россия - это страна или воровская малина ?
yazva_sibirskaya 19 июля 2018 | 10:32
max3446: Дебил, что ли?
plank1957 19 июля 2018 | 10:21
Закон по российски: виновны все, кто возражает власти, тьфу, мафии.
tag188 19 июля 2018 | 10:22
Новости в сегодняшней ленте:
В подмосковных Мытищах неизвестные устроили стрельбу в воздух. Сотрудники полиции на случившееся никак не отреагировали.
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Около двадцати человек задержали на акции против повышения пенсионного возраста в Петербурге. Их обвинили в нарушении правил проведения митинга.
slavik1951 19 июля 2018 | 10:29
А ежели б люди за реформу.... Повязали бы тоже их?
sniper777 19 июля 2018 | 10:39
...красные карточки, то бишь партбилеты КПSS, и одни из обладателей кувалдо-серпастой книжицы были члены революционно-коммунистической партии имени А.А. Навального с приколотым к груди значка с портретом вождя А.А. Навального.
Слава КПSS, членам его большевистской партии Слава))))))))