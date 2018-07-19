Британская полиция определила подозреваемых в отравлении Скрипалей

Следователи уверены, что это русские, передаёт местный телеканал ITV. Согласно этим данным, к покушению причастны несколько россиян, которых удалось идентифицировать благодаря системе видеонаблюдения. Этих людей сейчас ищут.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в марте. Москва причастность к отравлению отрицает.