Британская полиция определила подозреваемых в отравлении Скрипалей
Следователи уверены, что это русские, передаёт местный телеканал ITV. Согласно этим данным, к покушению причастны несколько россиян, которых удалось идентифицировать благодаря системе видеонаблюдения. Этих людей сейчас ищут.
Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили в марте. Москва причастность к отравлению отрицает.
Комментарии37
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noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 10:12
Полковник Лев Андропов, капитан Иван Драга, генерал Пушкин. И примкнувший к ним агент Кракен.
putinv 19 июля 2018 | 11:02
noxepy_7_40_: ты холуй пригожинский, сержанта Путина забыл упомянуть
fosst13 19 июля 2018 | 11:15
noxepy_7_40_: И успешно сбежавший кот Масяня!
mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 10:12
Их наверняка уже эвакуировали на Родину и наградили орденами ленина.
echo_shar 19 июля 2018 | 10:18
mikhail_spb_: noxepy_7_40_:
Так и Скрипаль - агент британской МИ-6, тоже русский. Или в МИ-6 теперь набирают по нац. признаку - только британцев? )))
novyrusich 19 июля 2018 | 10:37
echo_shar: заметались, подлюки, задергались суки.
Дергайтесь.
А вас ведь с самого начала предупреждалди, что при нынешней системе видеонаблюдения обязательно засветились ребятки, да и квалификация у них- ниже плинтуса.
А если засветились, то и опознают обязательно. Компьютерные программы сейчас уже позволяют точно определить одного из миллионов.
ргноебятки проходили пограничный контроль и зафиксированы. А потом засветились на камеры в Солсбери. Им писец пришел.
И насчет русских. Пидораша, это не национальность в данном случае подразумевается. А гражданство России.
Педя, какие паспорта на контроле в аэропорту они предъявляли? Их ведь не с подлодки в аквалангах высаживали. То-то.
bosen48 19 июля 2018 | 10:54
novyrusich: Это ты задёргался. Вот как звучит настоящая новость, а не в пересказе ЭМ: «Следователи полагают, что они обнаружили подозреваемых в совершении атаки с использованием «Новичка» благодаря системе видеонаблюдения, проверив при этом сведения о лицах, въехавших в страну примерно в это время. Они (следователи) уверены, что подозреваемые – русские», – пишет «The Guardian» со ссылкой на Press Association.
Т.е. полагают, а не уверены. Единственно они уверены, что это русские. Я в этом даже не сомневался, ведь они сразу были уверены, ещё только расследование начиналось, Мэй дала им указание за взятку тоже от бывшего русского. Там этих бывших, попавшихся на воровстве и сбежавших, завались.
banyi2 19 июля 2018 | 10:12
Нашли, только опять ничего не скажем. )
chichanik 19 июля 2018 | 10:27
banyi2: А тебе какая разница? Всё равно не поверишь.
До сих пор веришь в невиновность Лугового ... угадал?
nowyrusic 19 июля 2018 | 10:51
chichanik: Педя, а что тебе сказать надо? данные расследования предъявят на суде.
педя, российский СК сразу оглашает все данные по подозреваемым в открытой печати, да?
Педуля, ты про тайну следствия слышала?
Даже адвокаты подписку о неразглашении материалов следствия дают.
Так что все предъявят на суде, как положено.
chichanik 19 июля 2018 | 10:55
nowyrusic: у вас там все так друг друга называют?
Типа, как, раньше -чувак ... или зёма?
Васёчек слышал ... Алёша, вроде, тоже ..
Их каких будете?.
nowyrusic 19 июля 2018 | 10:54
chichanik: Извини, адресовано гермафродиту banyi2 Ошибся.
chichanik 19 июля 2018 | 10:57
nowyrusic: Блин, зря старался ... тщательнее нада ... враг не дремлет ...
nowyrusic 19 июля 2018 | 11:04
chichanik: да, а я задремал.
bosen48 19 июля 2018 | 10:57
chichanik: А ты до сих пор веришь, что Березовский покончил самоубийством сразу после письма к Путину?!
chichanik 19 июля 2018 | 11:00
bosen48: есть сомнения ...
bosen48 19 июля 2018 | 11:31
chichanik: Не сомнения, а уверенность, что его зачистили британские спецслужбы, слишком много знал.
nowyrusic 19 июля 2018 | 10:56
banyi2: Педя, а что тебе сказать надо? данные расследования предъявят на суде.
педя, российский СК сразу оглашает все данные по подозреваемым в открытой печати, да?
Педуля, ты про тайну следствия слышала?
Даже адвокаты подписку о неразглашении материалов следствия дают.
Так что все предъявят на суде, как положено.
glotov 19 июля 2018 | 10:18
Несколько поручиков Киже. Они есть только на бумаге, но почитаются британцами как активные и деятельные диверсанты.
zver777 19 июля 2018 | 10:19
Кто нибудь еще в здравом уме верит в существование отравления? Кастрюлей и местных белоленточных прокладок это не касается. Им разрешается верить.
vlabumur 19 июля 2018 | 10:28
zver777: Кто нибудь еще в здравом уме верит в существование отравления?
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Напомним, что в 2010 году, в эфире «Прямой линии» президент Владимир Путин
так прокомментировал случай предательства российских агентов спецслужб,
работавших в США:
- Что касается предателей, они сами загнутся,
уверяю вас, потому что ...
Вот последний наш случай предательства,
когда выдали группу наших нелегалов.
Это же офицеры, понимаете, офицеры.
Человек предал своих друзей, товарищей по оружию — это люди,
которые положили всю свою жизнь на алтарь Отечества.
Что такое выучить язык на уровне родного,
отказаться от родственников,
не иметь возможности приехать похоронить близких людей!
Вы только вдумайтесь в это!
Человек всю свою жизнь отдал служению Родине,
и нашлась какая-то скотина,
которая таких людей предает.
Как он будет жить с этим всю свою жизнь?!
Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья?!
+++++++++++++++++++++++
- Уж не подозреваете ли Вы кого-нибудь? - Нет, не подозреваю. Я просто уверен.(с)
putinv 19 июля 2018 | 11:00
zver777: пригожинский холуй ,кроме тебя никто не верит ,но и ты за деньги только не веришь. Путин вот тоже врал ,что это народ Крыма провел референдум, а на пресконференции с Трампом облажался и проговорился ,что это он организовал референдум в Крыму. Но ты продолжаешь верить что это ты провел референдум) . Так что сними кастрюлю со своей полоумной башки примитивное существо
zver777 19 июля 2018 | 11:17
putinv: На счет кастрюль на башках это к хохлобесам. А такие прокладки как ты верят исключительно в то, что против России.
Ну такие мрази были всегда. Как сейчас белоленточное отребье, так и раньше например полицаи при вермахте обосновывающие мерзопакостность своих поступков борьбой Сталиным. Твой дед наверняка там служил.
pilot_ii 19 июля 2018 | 10:22
это русские ...удалось идентифицировать благодаря системе видеонаблюдения.
//
млять опять на медведе и балалайке спалились
chichanik 19 июля 2018 | 10:29
pilot_ii: Сморкались в ноздрю и не смывали за собой в туалете, скорее.
boseal 19 июля 2018 | 10:25
Что, опять! А как же фоторобот, который британцы размещали ранее? Там то кто был? Кстати по нему я в тот же день опознал своего соседа.
putinv 19 июля 2018 | 11:04
boseal: pilot_ii:
сосед в шестой палате?
sskull 19 июля 2018 | 10:33
Алкоголичка с подорванным здоровьем помазала руки " Новичком" и прожила ещё несколько дней...
Для кого эта херня рассчитана?
putinv 19 июля 2018 | 11:07
sskull: На Путина рассчитана. Он сразу дал команду ликвидировать место где производился Новичок. Видимо херня эта только для дебилов пригожинских вроде тебя
irinakingsize1 19 июля 2018 | 10:41
Вот какой уровень у нынешних агентов, если они не понимают, что их все равно вычислят. Нет, блин, лично приедут, морды свои во все камеры запихают, следов везде наоставляют, а потом :"Это не мы!"
sskull 19 июля 2018 | 11:11
irinakingsize1: Посмотрим через полгодика. А то уже агент " Гордон" был...
addi 19 июля 2018 | 10:51
Эту контору уже не остановить по теме "Отравления и покушения". По энерции
они скоро начнут травить друг друга....
noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 11:10
addi: Товарищ, у вас опечатка. Надо писать "кантору".
aleksei123m 19 июля 2018 | 10:54
Дай Бог не только найти, но и задержать. Интересно а что там в Англии за преднамеренное убийство с особой жестокостью? Ведь один труп есть.
rus095 19 июля 2018 | 11:11
ну и чем эта новость отличается от хайли лайкли? Если читать не Эхо,а источник- то там пишется:Полиция Великобритании с высокой вероятностью идентифицировала подозреваемых в отравлении....Следователи считают, что при помощи системы видеонаблюдения они идентифицировали подозреваемых.... И все- никаких конкретных имен и фамилий. Шоу Мэй продолжается, хотя давно уже все поняли в какую лужу бриты сели с этим "отравлением".
sniper777 19 июля 2018 | 11:12
...а фотомордочки со списком можно? Неее низззя это большой секрет! И этот секрет будет длиться веков 5, пока мелкобритания не исчезнет под водой, а это будет в 22 веке.
У америкосов и мелкобритов во всём, что относится к России большой секрет, так как нет никаких доказательств и фактов в отношении России.
rom8883 19 июля 2018 | 11:38
Отловят, не сомневайтесь. Потом Захарова будет яростно обелять их. Как Бута и Ярошенко.
Но это для внутреннего потребления. За бугром если только посмеются.