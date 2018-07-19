Сотрудники российского посольства в США сегодня посетят россиянку Марию Бутину

Ранее суд в Вашингтоне оставил задержанную по подозрениям в связях с разведкой девушку под арестом.

Американский суд не стал отпускать Марию Бутину под залог из опасений, что она может обратиться за помощью к правительству и сбежать из страны. На заседании следствие заявило, что подозреваемая поддерживала контакты с российскими спецслужбами – в качестве доказательства была предъявлена электронная переписка и фотография Бутиной в компании предполагаемого сотрудника российской разведки. Ее обвиняют по двум статьям — в участии в сговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США и в работе агентом без необходимой регистрации. Следствие считает, что Бутина, использовала свои связи с влиятельными в США людьми и организациями, чтобы продвигать интересы России.

Сама Мария Бутина на суде свою вину не признала. В Российском МИДе считают, что задержание девушки – «откровенный политический заказ».

Марию Бутину задержали 15 июня. По предъявленным обвинениям ей грозит до 15 лет лишения свободы/