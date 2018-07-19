Сотрудники российского посольства в США сегодня посетят россиянку Марию Бутину
Ранее суд в Вашингтоне оставил задержанную по подозрениям в связях с разведкой девушку под арестом.
Американский суд не стал отпускать Марию Бутину под залог из опасений, что она может обратиться за помощью к правительству и сбежать из страны. На заседании следствие заявило, что подозреваемая поддерживала контакты с российскими спецслужбами – в качестве доказательства была предъявлена электронная переписка и фотография Бутиной в компании предполагаемого сотрудника российской разведки. Ее обвиняют по двум статьям — в участии в сговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США и в работе агентом без необходимой регистрации. Следствие считает, что Бутина, использовала свои связи с влиятельными в США людьми и организациями, чтобы продвигать интересы России.
Сама Мария Бутина на суде свою вину не признала. В Российском МИДе считают, что задержание девушки – «откровенный политический заказ».
Марию Бутину задержали 15 июня. По предъявленным обвинениям ей грозит до 15 лет лишения свободы/
Комментарии5
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mamiluk 19 июля 2018 | 10:14
Странно комментируют эти новости федеральные каналы...у всех дикторов вместо Бутина...слышится Путина...
punyoshohlai 19 июля 2018 | 10:17
В Российском МИДе считают, что задержание девушки – «откровенный политический заказ»
Неужели Трамп?
shai13 19 июля 2018 | 10:25
Мария, если много знаете к гостям не приближайтесь. Опасно.
vlabumur 19 июля 2018 | 10:30
Манька-Облигация:«Наговариваете вы на нашу семью. Грех это.» (с)
vilingrad 19 июля 2018 | 10:33
-Ну шо, Маша, чаек наш, российский, из термоса, сейчас выпьешь, или как уйдем?
- Не, я лучше местного кофейку бочкового... чёта пока ностальгия не пробивает...