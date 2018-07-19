Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении» к своей стране
Таким образом Афины ответили на предположения Москвы о том, что за высылкой российских дипломатов стоит Вашингтон.
Греческое внешнеполитическое ведомство считает, что заявления российских коллег свидетельствуют о «непонимании современного мира, в котором государства вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику». В Афинах полагают, что именно «подобный негативный образ мышления» побудил российских дипломатов к вмешательству во внутренние дела Греции, что и привело в свою очередь к их высылке. Подчеркивается, что с самого начала развития ситуации греческие власти пытались не смешивать действия дипломатов с российской внешней политикой. Однако заявления, сделанные на Смоленской площади, по мнению греческого МИДа, свидетельствуют о попытках Москвы оправдать «незаконные действия».
Недовольство греческих властей вызвали слова пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая назвала высылку Афинами российских дипломатов результатом «игры, в которую, Грецию втянули». Она добавила, что в Москве прекрасно понимают, что «давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим».
Напомним, 11 июля власти Греции объявили о высылке из страны двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двум сотрудникам дипведомства. Их обвинили в угрозе нацбезопасности страны и попытке подкупа местных чиновников.
Комментарии33
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noxepy_7_40_ 19 июля 2018 | 10:09
Ладно врать-то. Большинство русских людей любят и уважают Грецию.
hz6691 19 июля 2018 | 10:13
noxepy_7_40_: Завтра на первом канале скажут и Греция станет главным врагом России.
vernan 19 июля 2018 | 10:20
Похоже и греков нагнули - ради евробюрократской солидарности с высылкой дипломатов, из-за дела Скрипалей, где сами саксы и отравили, и как всегда во всём "руку Кремля" обвинили.
Понятно, иначе греки больше не получат от Брюсселя подачек, поэтому и тявкают по команде хозяина. Никакой независимости, одно лизоблюдство.
novyrusich 19 июля 2018 | 10:27
vernan: ты по себе судишь, привык к чреслам Пригожина нагибаться. Думаешь и других нагибают?
Только ты не блюда лижешь, да?
igorkot____1 19 июля 2018 | 10:40
Млять, уж даже православных греков и тех за.....ли своими выкрутасами.
benin_papa__ 19 июля 2018 | 10:37
vernan:
Какое счастье, товарищ, что Вы есть!))
А то вдруг ещё не всё поняли, что россияне есть все тот же советский народ, недостроитель коммунизма.
И что верные ленинцы-сталинцы, они же хомо советикусы, к возвращению в облик хомо сапиенсов в принципе не способны.
rus 19 июля 2018 | 11:41
benin_papa__: ...россияне есть все тот же советский народ, недостроитель коммунизма...
Россияне стали цивилизованными и поделились на успешных и лузеров, я, например, отстроил себе ПЕРСОНАЛЬНЫЙ коммуниздец, так что не надо обобщать - обиженно полузерски.
archibald_dandy_esquire 19 июля 2018 | 11:23
vernan: " иначе ..... больше не получат от Брюсселя подачек, поэтому и тявкают по команде хозяина. Никакой независимости, одно лизоблюдство."
в эту методичку можно вставить любую "неправильную" страну, которая не прогибается по российских гопников
можно также вставить и так:
"иначе vernan больше не получbт от Пригожина подачек, поэтому и тявкает по команде хозяина. Никакой независимости, одно лизоблюдство."
и это будет точный портрет пригожинских "специалистов по исследованию интернета"
Продолжайте тявкать - и не забудьте подползти на коленках к куратору - премия за мой ответ - 11.80, кажется?
kondrakr 19 июля 2018 | 11:12
hz6691: Аааааа.....Афинская хунта греко-фашистов.
novyrusich 19 июля 2018 | 10:24
noxepy_7_40_: мня дура, и ты дурак тоже. Или просто даже ьидиот.
Уважение не проявляется в ругани и вытирании ног о греков.
Они поцивилизованнее вас будут и указывать им не следует.Мрвази пыт аются диктовать цивилизованным людям правила поведения.
Смешно даже.
Греки правильно ткнули вас носом в ваше дерьмо.
vilingrad 19 июля 2018 | 10:30
noxepy_7_40_: Даже там поднасрали так, что хозяева отзапахов психанули. Ну чекист, ну голова:)
benin_papa__ 19 июля 2018 | 10:31
noxepy_7_40_:
Большинство русских, в смысле национального этноса, Грецию любят. Как любое иное независимое национальное государство. Начиная от Норвегии и Эстонии и до Австралии включительно.
А неизменно бычат россияне. Нынешний ребрендинг советского народа, недостроителя коммунизма.
У этих и в самом деле весь окружающий мир состоит преимущественно из недобитых фашистов и подпиндосских подстилок.
kottigr1 19 июля 2018 | 11:14
benin_papa__: На данный момент русскому народу, как и братьям сербам, болгарам, македонцам, словенцам, полякам, чехам, хорватам, черногорцам, украинцам.. гораздо ближе по менталитету и дальнейшему пути развития - Европейский Союз, нежели Евразийская Империя.
Русский народ взят в заложники Империей Людоедов и Рабовладельцев и их преемниками под кгбшной путинской "крышей". В этой Империи исторически уже очень давно все преступления прикрывают именем русского народа, ложь - ставят в основы национальной политики, а воровской вертеп требуют называть - Родиной. При всём при этом этот самый русский народ имеет в РФ статус - БОМЖ.
Русский народ проживая в Федерации лишен РАВЕНСТВА с другими народами России. Русские даже не имеют - свою конституцию и свое законодательство, государственное устройство, избирательную систему, свою территорию в пределах границ субъекта РФ, свою символику флаг, герб, гимн, а также столицу (центр) субъекта РФ, свой домашний очаг культуры, истории, развития, свою ЗАЩИТУ - свою Русскую Республику,наряду с другими субъектами РФ на равноправных началах с Республикой Татарстан, Республикой Якутия и прочими национальными субъектами РФ..
testmeter 19 июля 2018 | 11:15
noxepy_7_40_: "Большинство русских людей любят и уважают Грецию" ///
Это в духе "Ты меня уважаешшш"?
Выходит, МИД РФ идет наперекор воле Вяликого Русского Народа?!
sergej17 19 июля 2018 | 11:41
noxepy_7_40_: А большинство русских людей любят и уважают также Америку и Запад. Правда бабки вывезти, жить и отдыхать туда стремится дюже и неуважающее меньшинство почему-то.
mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 10:10
Неужели кто-то в мире обращает внимание на истеричный лай этой растрёпанной мидовской коксо-трольчихи?
Грекам, видимо, делать нечего.
fosst13 19 июля 2018 | 11:13
mikhail_spb_: Как и вам, каждый пук на эхе комментируете. Скучная у вас жизнь (точнее работа).
mamiluk 19 июля 2018 | 10:12
А вот интересно,кто стоит за спиной РФ?
shai13 19 июля 2018 | 10:19
Господа греки.
На Захарову уже давно никто не обижается. Ну ,если только посмеются.. Если выдаёт не своё, а начальства мнение, то конечно - претензии ваши по делу.
sofist22 19 июля 2018 | 10:49
shai13: Мария Захарова уйдёт, а заученное клише - "игры, в которую ( название страны ) втянули.." останется для последыша.
odobryam_s 19 июля 2018 | 10:23
Грекофашизды!
vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 10:27
Всегда считалось, что "дипломатический язык" - это язык вежливости, это язык, на котором представители государств говорят не для того, чтобы оскорбить друг друга, а чтобы договориться.
Даже в советские времена этот принцип выдерживался. Дипломаты говорили на дипломатическом языке, корректно, а хамство, оскорбления и угрозы в отношении иностранных государств брало на себя ТАСС.
Ныне же, когда страной правят гопники, их стиль общения определяет и дипломатический язык, на котором говорят российские дипломаты. Хамство, прямые оскорбления, мат - это сегодня их нормальный уровень.
vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 10:27
Подлые греки продались американцам, поэтому не хотят, чтобы у них случилась очередное "восстание механизаторов и трактористов".
Ру-со-фо-бы!
irinakingsize1 19 июля 2018 | 10:28
Ну давайте, давайте! С последними дружками рассортесь! Шоб только Вануату осталось и то из-за того, что никто не знает где оно находится.
ppvngavr 19 июля 2018 | 10:35
Высокомерие Кремля и его неуважение ко ВСЕМ странам и народам, кроме США, не перестает поражать. О том, к чему подобное отношение к окружающему миру приведет РФ, читайте в публикации "На пути к катастрофе":
http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
kokeshi 19 июля 2018 | 10:39
А вот и грекофашисты появились.
natayak 19 июля 2018 | 10:47
Ну правильно. Наши коррумпированные чиновники - агенты Вашингтона.
anji70 19 июля 2018 | 10:49
Греция поблагодарила Россию за то, что у них нет общей границы.
zhrv 19 июля 2018 | 10:54
Как там глава Машки сказал, - Министерство известных дебилов? Или что-то в этом роде, уже точно не помню.
pompejnin 19 июля 2018 | 11:00
Есть же для греков и достойные образцы для подражания и беспримесного уважения кндр,венисуэла,иран, а чем плох хамас или хезболла ?Нет их ,несмышлёношей тянет в гнилой либерализм.Опять и опять им приходится разжёвывать ,что есть истина.
monterado_ancona_marche 19 июля 2018 | 11:01
Грецию уважать?
А за что?
За дармоедство?
Пока Греция официально не извинится перед нашими дипломатами лично я туда ни ногой...
Нынешние хитрожопые людишки, населяющие Пелопоннес, не имеют никакого отношения к достойной уважения Древней Греции...
fosst13 19 июля 2018 | 11:11
Ну да, Греция с её долгами, очень независимая. Интересно, какое такое "влияние" осуществляли дипломаты? В США, например, просто сказать в газете или по ТВ, да даже в личной беседе с бюрократами, что РФ - это не враг уже является дестабилизирующей деятельностью. Инакомыслие и отступление от генеральной линии эстеблишмента карается, как в СССР. Так что же там в Греции произошло, рассказали бы.
kochar 19 июля 2018 | 11:15
Какая то мадам что то ляпнула и поднялся хай.
У нас она ежедневно глупит с подачи сверху и ладушки.
Не нужно грекам всё понимать буквально и поддаваться провокациям.Здесь это пища для простолюдин.Живите в своё удовольствие и доите туристов.
Это Россия ,и здесь анекдоты и нервный смех с водочкой это норма.