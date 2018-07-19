Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении» к своей стране

Таким образом Афины ответили на предположения Москвы о том, что за высылкой российских дипломатов стоит Вашингтон.

Греческое внешнеполитическое ведомство считает, что заявления российских коллег свидетельствуют о «непонимании современного мира, в котором государства вне зависимости от их размера могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику». В Афинах полагают, что именно «подобный негативный образ мышления» побудил российских дипломатов к вмешательству во внутренние дела Греции, что и привело в свою очередь к их высылке. Подчеркивается, что с самого начала развития ситуации греческие власти пытались не смешивать действия дипломатов с российской внешней политикой. Однако заявления, сделанные на Смоленской площади, по мнению греческого МИДа, свидетельствуют о попытках Москвы оправдать «незаконные действия».

Недовольство греческих властей вызвали слова пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая назвала высылку Афинами российских дипломатов результатом «игры, в которую, Грецию втянули». Она добавила, что в Москве прекрасно понимают, что «давление, которому подвергалась Греция, было сильнейшим».

Напомним, 11 июля власти Греции объявили о высылке из страны двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двум сотрудникам дипведомства. Их обвинили в угрозе нацбезопасности страны и попытке подкупа местных чиновников.