Число отравившихся шаурмой в Туве достигло 160

Об этом сообщает Минздрав республики. Там отмечают, что за помощью обратились ещё несколько человек, которые также покупали шаурму в одном из кафе Кызыла. В больнице на сегодняшний день остаются 80 пострадавших. Возбуждено уголовное дело, идут проверки поставщиков. Согласно предварительной версии, люди отравились куриным мясом.