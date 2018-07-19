Число отравившихся шаурмой в Туве достигло 160
Об этом сообщает Минздрав республики. Там отмечают, что за помощью обратились ещё несколько человек, которые также покупали шаурму в одном из кафе Кызыла. В больнице на сегодняшний день остаются 80 пострадавших. Возбуждено уголовное дело, идут проверки поставщиков. Согласно предварительной версии, люди отравились куриным мясом.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
panilipropal 19 июля 2018 | 09:43
шаурма новичок