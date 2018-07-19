Советника президента Франции заподозрили в нападении на участника митинга

Газета «Монд» опубликовала видеозапись, на которой, как она утверждает, запечатлён Александр Беналля, сотрудник кабинета президента Франции, занимающийся вопросами безопасности. Ранее он был начальником охраны Эммануэля Макрона во время его кампании перед президентскими выборами. Видеозапись была сделана в дни первомайских манифестаций. На ней человек в защитном шлеме сначала грубо обращается с девушкой, затем набрасывается на пришедшего с ней молодого человека и начинает его бить. При этом полицейские из спецподразделений не пытаются ему помешать.

После того, как стало известно, что на видео снят именно Беналля, советника отстранили от исполнения обязанностей на 2 недели, пишет газета.