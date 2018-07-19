Президент США Дональд Трамп возложил на Владимира Путина ответственность за вмешательство в американские выборы
Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS. В ответ на вопрос ведущего о том, считает ли Трамп Путина лично ответственным за вмешательство, президент США сказал «Да. Потому что Путин отвечает за страну». Американский лидер также заверил, что во время встречи с российским коллегой в Хельсинки был жёстким в вопросе вмешательства в выборы и дал Путину понять, что для Соединённых Штатов это недопустимо.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 09:37
Выходит, нацдилеру так и не удалось убедить Трампа в своей невиновности во время их недавней встречи?
Это означает провал переговоров.
luger_max_otto 19 июля 2018 | 09:41
Хм, а как можно убедить Трампа в правильности столь экзотичной гипотезы?
olegleon 19 июля 2018 | 09:38
интересно, а сотрудники Эха специально фамилию Путина с маленькой буквы пишут или просто плохо в школе учились?
max3446 19 июля 2018 | 09:38
В Италии президента России Владимира Путина считают «лидером будущего». Об этом свидетельствуют данные исследования «Карта слов», проведенного организацией Демос-Кооп и опубликованного в газете «La Repubblica».
Помимо основной части, исследование также включало в себя раздел «Видение будущего», который отражает мнение участников опроса в отношении перспектив международной политики.
Как сообщает издание, большинство итальянцев считают наиболее близким для себя народом испанцев. Россияне идут на втором месте. А наиболее острые отношения, по мнению большинства респондентов, сложились у Италии с Францией. Подобное «похолодание» вызвано позицией французского руководства по теме мигрантов, отмечается в статье.
Большая часть опрошенных назвали лидером будущего российского президента Владимира Путина. Его американский коллега, как сообщает издание, напротив, не пользуется у итальянцев популярностью.
Также исследование показало, что большинство итальянцев считают сложившейся реальностью трехстороннее противостояние Евросоюза, США и России. При этом, как подчеркивает издание, именно российский и американский лидеры сейчас играют главные роли в Европе, в то время как европейским политикам отводится роль стороннего наблюдателя.
Слава Великой России, слава Путину!!
rampa 19 июля 2018 | 09:39
ну вот, опять ТрампНеНаш. ))) Видно, в Хельсинки просто испугался за свою семью
nea 19 июля 2018 | 09:44
Интересно, что Трамп скажет завтра? Что Путин вмешивался в американские выборы на стороне Клинтон?