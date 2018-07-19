Президент США Дональд Трамп возложил на Владимира Путина ответственность за вмешательство в американские выборы

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS. В ответ на вопрос ведущего о том, считает ли Трамп Путина лично ответственным за вмешательство, президент США сказал «Да. Потому что Путин отвечает за страну». Американский лидер также заверил, что во время встречи с российским коллегой в Хельсинки был жёстким в вопросе вмешательства в выборы и дал Путину понять, что для Соединённых Штатов это недопустимо.