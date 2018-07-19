Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Недовольные готовящейся реформой люди собрались перед зданием Госдумы на стихийную акцию, — рассказал «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Реализацию пенсионной реформы планируют начать уже с 2019 года. Женщинам пенсионный возраст повысят до 63 лет, мужчинам – до 65.