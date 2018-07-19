Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Недовольные готовящейся реформой люди собрались перед зданием Госдумы на стихийную акцию, — рассказал «Эху» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Реализацию пенсионной реформы планируют начать уже с 2019 года. Женщинам пенсионный возраст повысят до 63 лет, мужчинам – до 65.
Комментарии4
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kottigr1 19 июля 2018 | 09:37
В начале 2000 года, до президентства Путина, средняя пенсия в России составляла чуть больше 600 рублей (двадцать два доллара по курсу на начало того года). В 1998 году размер средней пенсии в РФ составлял в пересчете 50 $.
В данный момент средний размер пенсии в Российской Федерации – 13,2 тысячи рублей, по данным Пенсионного фонда России, что составляет 209 долларов.
Если учесть, что накопленная инфляция доллара за весь этот период составила 50%, то в покупательской способности нынешние 209 $ составляют 104 $ 2000-го года.
В 2000 году расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 4 % на человека от его общих доходов. В 2018 году, после постоянных повышений тарифов, расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 17 % на человека от его общих доходов. После "монетизации" льгот медицины, россияне вынуждены дополнительно тратить 4% от своих доходов на здоровье, которые раньше оплачивало государство. Увеличились расходы пенсионеров на транспорт, отдых и прочие оплачиваемые прежде государственные блага. Всего, после грабительской "монетизации льгот", пенсионеры потеряли от 25% до 50% размера своих пенсий. За указанный период с 2000 года общая инфляция рубля на товары не регулируемые государством составила около 600%. Рост цен на товары где государство регулировало цены составил 1000-1500%. Максимум, что смог сделать Путин, это вернул в 2018 году размер российских пенсий к уровню 1998 года, которые в 1999 году были обвалены его неумелыми действиями на посту председателя правительства Российской Федерации, который он занял в 1999 году.
Странно, что после этого кто-то рассказывает сказки о том, что Путин увеличил благосостояние российских пенсионеров..
varlam59 19 июля 2018 | 09:39
kottigr1: Вы не лицемерьте! Хватит лгать. Это отвратительно. Вы не левый, не коммунист, что бы возмущаться повышением пенсионного возраста. Вам подобные всегда были за подобную реформу.
kottigr1 19 июля 2018 | 09:41
varlam59: Нынешние коммунисты - это лакеи Путина, по типу КПРФ Зюганова, которая кормится с его рук и помогает ему грабить российский народ.
varlam59 19 июля 2018 | 09:43
КПРФ категорически против этой антинародной реформы.
Выступление О.Н.Смолина в ГосДуме:
- Уважаемые коллеги, пока Государственная Дума готовится к принятию, без преувеличения, самого антисоциального и вредного по своим последствиям за последние 14 лет закона о повышении пенсионного возраста, по России прокатилась волна митингов.
Один из них, в Омске собрал 4,5 тысячи человек, представляющих разные партии и беспартийных. Вот живые подписи, которые были получены немедленно. Выступая на этом митинге, я поблагодарил наше дорогое правительство за то, что оно нас всех объединило.
И действительно, мы считаем, что этим законом правительство реализовало известный лозунг известной кандидатки в президенты - "против всех". Но если правительство против всех, то и люди объединяются против правительства. Социология это подтверждает: около 90 процентов всех граждан выступают против закона о повышении пенсионного возраста".
Полностью здесь:
https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/177493.html