В России готовятся заморозить счета сотен украинских компаний. Эта мера может быть принята в рамках нового пакета санкций, который сейчас, по информации «Коммерсанта», разрабатывает правительство.

В санкционный список попадут порядка ста юридических лиц и сотни физлиц, в частности украинские бизнесмены политики и госслужащие, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме. Тех, кто окажется в списке, определяет Минфин, Минэкономики и Минпромторг под руководством вице-премьера Антона Силуанова. Среди возможных мер воздействия — блокировка активов в России и запрет на вывод капитала. Как сообщается, в первую очередь ограничительные меры затронут украинских производителей удобрений. Однако участники рынка, отмечает издание, считают это решение странным, учитывая, что поставки удобрений из Украины в Россию ничтожно малы.

Как сообщает источник «Коммеранта» в правительстве, появление санкционного пакета станет «зеркальным ответом» на действия Украины – в ее «черный список» входит более 2,5 тысяч российских граждан и организаций.

Новый пакет санкций разрабатывается в соответствии с июньским указом Владимира Путина. Проект списка, по данным «Коммерсанта», может быть представлен 1 августа.