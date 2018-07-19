В России готовятся заморозить счета сотен украинских компаний
В России готовятся заморозить счета сотен украинских компаний. Эта мера может быть принята в рамках нового пакета санкций, который сейчас, по информации «Коммерсанта», разрабатывает правительство.
В санкционный список попадут порядка ста юридических лиц и сотни физлиц, в частности украинские бизнесмены политики и госслужащие, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме. Тех, кто окажется в списке, определяет Минфин, Минэкономики и Минпромторг под руководством вице-премьера Антона Силуанова. Среди возможных мер воздействия — блокировка активов в России и запрет на вывод капитала. Как сообщается, в первую очередь ограничительные меры затронут украинских производителей удобрений. Однако участники рынка, отмечает издание, считают это решение странным, учитывая, что поставки удобрений из Украины в Россию ничтожно малы.
Как сообщает источник «Коммеранта» в правительстве, появление санкционного пакета станет «зеркальным ответом» на действия Украины – в ее «черный список» входит более 2,5 тысяч российских граждан и организаций.
Новый пакет санкций разрабатывается в соответствии с июньским указом Владимира Путина. Проект списка, по данным «Коммерсанта», может быть представлен 1 августа.
Комментарии25
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yralez 19 июля 2018 | 09:10
Опять серпом по я......м.
Опять без работы, без товаров, налогов и пр.
Наплевать им на людей.....в РФ.
serhio_25__ 19 июля 2018 | 09:20
yralez: Точно-точно, серпом по укропским яйцам.
Какие товары и налоги из Укропии, когда у нас война? Память отшибло?
patrikk_1 19 июля 2018 | 09:22
В России готовятся заморозить счета сотен украинских компаний...
На Украине есть сотня компаний? Да ещё со счетами?
vezdehod 19 июля 2018 | 09:35
Наконец-то перестали бомбить Воронеж - перешли на Киев. Идиоты!
serhio_25__ 19 июля 2018 | 09:40
vezdehod: У парашисты просто истерика. Парашистские деньги арестуют прежде всего.
max3446 19 июля 2018 | 09:12
красиво решили нагнуть образование 404 (некогда Украина), Браво Россия, аплодирую стоя!!
forfor 19 июля 2018 | 09:16
max3446: аплодирую стоя!!
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... раком
banyi2 19 июля 2018 | 09:12
Дело хорошее, еще и визы ввести.
kottigr1 19 июля 2018 | 09:20
banyi2: Визы ввести можно, только в итоге после зеркальных мер, россиянам придется ездить в Европу через Финляндию.. Если ещё и с финнами Путин отношения не изговнячит..
sskull 19 июля 2018 | 09:13
Адекватный ответ-зеркальные меры.
plank1957 19 июля 2018 | 09:13
Путин разбушевался.
sg91 19 июля 2018 | 09:15
Пистец Пединым шоколадкам..
А то как то странно получается. Шумеры еще в мае подобный закон приняли, а Россия молча на это смотрела..
Интересно, как ОКраина в таком случае будет добиваться продолжения транзита после 2019 года?
grazschdanin 19 июля 2018 | 09:18
Фигасе.... хохлы говорят, что они с нами воюют, а тут "сотни украинских компаний" имеют у нас счета? Это как?
prade 19 июля 2018 | 09:20
"В России готовятся заморозить счета сотен украинских компаний"
Я бы понял российских властей, если Украина захватила бы часть России, а в другой части организовала "народные республики, устроив войну. А так, работающие в этих компаниях россияне останутся без работы. Хотя, судьба россиян Путина никогда не волновала.
varlam59 19 июля 2018 | 09:22
Россия очень терпелива, но это не может длиться бесконечно. Наглецов давно пора поставить на место. А с бандеровской нечистью вообще не надо церемониться. Нацистская мразь.
kottigr1 19 июля 2018 | 09:28
varlam59: А ты не воруй и не убивай. Путин украл Крым и убивает руками своих наемников украинцев и русских на Донбассе.. Если ты поддерживаешь его преступные действия, то ты являешься пособником терроризма.
zver777 19 июля 2018 | 09:35
kottigr1: ЗАПОМНИ - нельзя украсть то, что и так принадлежит тебе.
ihtamnet 19 июля 2018 | 09:22
Нет, в России готовятся к заморозке пенсионный накоплений миллионов граждан. В который раз.
parasuk_ 19 июля 2018 | 09:23
Вообще-то, украинда удобрения импортирует. Как раз из России. Бить надо так, чтоб было больно :)
sergo_25_26 19 июля 2018 | 09:26
Да быстрей бы уже разорвать все отношения с самой миролюбивой и скрепной страной да еще и с лишней хромосомой.
Синдро́м Да́уна (трисомия по хромосоме 21) — одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями (см. также плоидность).
zver777 19 июля 2018 | 09:37
sergo_25_26: Я бы на твоем месте молчал про даунов.
Когда Папа Римский прижимал девочку к себе, накрыв ее флагом движения даунов, все кастрюля великой незалежной визжали - ЭТО МЫ, ЭТО МЫ, ПОСМОТРИТЕ КАК НАС ЛЮБЯТ,
dr_nemos 19 июля 2018 | 09:27
Исходя из моральных принципов путинизма, вывод напрашивается один - дай откат
zver777 19 июля 2018 | 09:32
Кто нибудь может представить, что бы во время ВОВ русские ездили добровольно на заработки в Германию, торговали с ней, держали счета, да еще просили газ? А у Сталина бы под Мюнхеном была бы кондитерская фабрика.
А у нерабов это нормально считается.
prade 19 июля 2018 | 09:41
zver777: "то бы во время ВОВ русские ездили добровольно на заработки в Германию"
Война Германии против России была вполне открытая. А гибридную войну придумал и устроил Путин.
max3446 19 июля 2018 | 09:33
Порошенко снова солгал: Образование 404 (некогда Украина) остается в СНГ.