Суд в Вашингтоне оставил под арестом россиянку Марию Бутину. Её отказались освобождать под залог. Суд согласился с доводами прокуратуры и Минюста США, которые считают, что Бутина может бежать из страны.

Во время слушаний следствие заявило, что 29-летняя россиянка поддерживала контакты с российской разведкой в США. Прокурор продемонстрировал фотографию, сделанную во время встречи с предполагаемым разведчиком. Бутина заявила, что не признаёт свою вину. Девушку обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

Арест Марии Бутиной выглядит, как политический ход. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Кирилл Рогов.

По мнению Рогова, арест Бутиной может не лучшим образом сказаться на отношениях между Россией и США.