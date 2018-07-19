Суд в Вашингтоне оставил под арестом россиянку Марию Бутину
Суд в Вашингтоне оставил под арестом россиянку Марию Бутину. Её отказались освобождать под залог. Суд согласился с доводами прокуратуры и Минюста США, которые считают, что Бутина может бежать из страны.
Во время слушаний следствие заявило, что 29-летняя россиянка поддерживала контакты с российской разведкой в США. Прокурор продемонстрировал фотографию, сделанную во время встречи с предполагаемым разведчиком. Бутина заявила, что не признаёт свою вину. Девушку обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.
Арест Марии Бутиной выглядит, как политический ход. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Кирилл Рогов.
По мнению Рогова, арест Бутиной может не лучшим образом сказаться на отношениях между Россией и США.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
plank1957 19 июля 2018 | 09:07
Ну и где же "наш" Трамп? Такое чувство, что в Кремле и понятия не имеют о государственной машине США.
varlam59 19 июля 2018 | 09:15
plank1957: И где же наши российские либералы и их возмущение американским произволом в отношении НАШЕЙ, российской гражданки? Эти так называемые либералы защищают только всяких антироссийских сенцовых? Так на чьей вы стороне, так вас, перетак?
Правильно вас называют пятой колонной западных прихвостней и предателей.
viktorova 19 июля 2018 | 09:24
varlam59: а где вы увидели произвол?
varlam59 19 июля 2018 | 09:28
viktorova: а где вы увидели произвол?
--------------------------
А что же это? Русская - значит шпионка. И без всяких, как обычно доказательств в тюрьму! Достаточно оклеветать.
vezdehod 19 июля 2018 | 09:32
Зачем выпускать Иностранного агента, ведь он может смыться.
plank1957 19 июля 2018 | 09:26
varlam59:
Пардон, о каком произволе вы говорите? Ее что, посадили без суда и следствия, по предписанию Конгресса? Где произвол?
varlam59 19 июля 2018 | 09:30
plank1957: Ее что, посадили без суда и следствия, по предписанию Конгресса?
-------------------------------------------
Защищаете своих хозяев? Подтвердили оценку либералов по-полной.
Какой суд, какое следствие? Достаточно наврать, что она русская шпионка и за решётку.
plank1957 19 июля 2018 | 09:39
varlam59:
Сударь, о каких хозяевах вы посмели заявить? У вас есть доказательства того, что меня финансируют из-за океана? Предъявите их! Нет? Тогда извинитесь, или у меня будут все основания считать вас мерзавцем, и не только у меня.
archibald_dandy_esquire 19 июля 2018 | 09:30
plank1957:
пригожинские шлюшки у пор не видят произвола в путинских "мойсудах", оне принимающих никаких доводов защиты и выполняющих кремлинские заказы, но их прямо-таки колбасит от нормального западного правосудия :)
plank1957 19 июля 2018 | 09:42
archibald_dandy_esquire:
У них нет не только понятия о праве, но и элементарного самоуважения.
novyrusich 19 июля 2018 | 09:33
varlam59: пардон, мапдам, вы считаете, что шпионить в США российская гражданка имеет полное право?
Мадам, ее неоднократно предупреждали о недопустимости ее деятельности, но она продолжала ее.
В итоге ее арестовали и предъявили обвинение. Очень надежно обоснованное.
Поэтому суд оставил ее пока в тюрьме. Чтобы не сбежала.
мадам, либералы российские на стороне закона. А вот вы, пидариоты, за беззаконие.
serhio_25__ 19 июля 2018 | 09:17
plank1957: США русофобский полицейское государство. Ты хочешь Россию такой же сделать?
plank1957 19 июля 2018 | 09:32
serhio_25__:
Самые большие русофобы засели в Кремле. Разве США увеличивает нам налоги и пенсионный возраст? Нет, это делается с ведома Кремля, и сегодня наша ГД будет рассматривать повышение пенсионного возраста в России, а не Конгресс США.
serhio_25__ 19 июля 2018 | 09:42
plank1957: Сущестао, ты бы узнало, для начала, какой пенсионный возраст в США. Да, там власть повысила пенсионный возраст и он выше, чем в России.
tag188 19 июля 2018 | 09:09
Тут видео посмотрел, где эта Бутина яростно выступает на каком-то митинге в поддержку ДНР-ЛНР.
Как это так получается? Здесь в поддержку ДНР глотку рвет, а сама по итогу в США окопалась.
Пусть там и остается. Сколько ей? 30 лет? В 45 освободят. Как говорится, в 45 -- баба ягодка опять :))
serhio_25__ 19 июля 2018 | 09:15
tag188: А почему она не может в США окопаться?
Ты вот за США Укропию жопу рвешь, а живёшь в России, как так получается?
honduras_na_colime 19 июля 2018 | 09:16
tag188: Такие как она и Прилепин, обычно ссыкливые донельзя особи.
Когда поймёт, что кремляди не выручат, то в обмен на малый срок запоёт как ворона.
А поскольку через неё шли коммуникации и бабки кремлядей с трампачами, то партитура для соло у неё богатая.
natayak 19 июля 2018 | 09:26
honduras_na_colime: почему не выручат. Чапман или как там ее не просто выручили, а обласкали, в телек запустили. И эту так же раскрутят. Будут очередные раздумья знойной женщины в эфире крутить.
honduras_na_colime 19 июля 2018 | 09:32
natayak: Эту дефку хомутнул Мюллер по серьёзнейшему делу, что в корне меняет всё и делает сравнения с Чапман просто дилетантскими.
Мюллер через неё пойдёт дальше и выше, в этом её миссия.
Так понятно?
varlam59: // Когда бредишь, пей таблетки от глюков. // Клоун, ряженый под мокшанского богатыря, ты лучше не лезь со своей единственной извилиной, что промеж ягодиц, в вопросы, которые гарантированно не постигнешь до конца свего убогого существования.
varlam59 19 июля 2018 | 09:26
honduras_na_colime: Когда бредишь, пей таблетки от глюков.
perestarok 19 июля 2018 | 09:20
"Суд в Вашингтоне оставил под арестом россиянку Марию Бутину"
"Там шпиёнки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно".