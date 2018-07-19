Z Архив новостей новости
5 16 6 600
Эксклюзив Эха 09:00, 19 июля 2018

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. У здания Госдумы в эти минуты начинаются одиночные пикеты против пенсионной реформы. Их проводит Яблоко, рассказал «Эху» председатель московского отделения партии Сергей Митрохин.

Кроме того, в ближайшие минуты у здания Госдумы собираются появиться сторонники «Левого фронта». Они также выступают против повышения пенсионного возраста и рассчитывают провести посвящённую этому акцию в формате встречи с депутатами.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

venmud 19 июля 2018 | 09:08

60-65 с учетом "пожеланий" рабочего класса, трудового крестьянства и передовой интеллигенции.

mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 09:09


Нужно отменить пенсии, чтобы высвободить побольше средств для противостояния нацдилера агрессивному блоку НАТО!
И для улучшения материального обеспечения слуг народа, без отдыха думающих о поднятии страны с колен.

liliyask 19 июля 2018 | 09:36

mikhail_spb_: и страховые взносы тоже надо отменить

kottigr1 19 июля 2018 | 09:09

В начале 2000 года, до президентства Путина, средняя пенсия в России составляла чуть больше 600 рублей (двадцать два доллара по курсу на начало того года).
В данный момент средний размер пенсии в Российской Федерации – 13,2 тысячи рублей, по данным Пенсионного фонда России, что составляет 209 долларов.
Если учесть, что накопленная инфляция доллара за весь этот период составила 50%, то в покупательской способности нынешние 209 $ составляют 104 $ 2000-го года.
В 2000 году расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 4 % на человека от его общих доходов. В 2018 году, после постоянных повышений тарифов, расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 17 % на человека от его общих доходов. После "монетизации" льгот медицины, россияне вынуждены дополнительно тратить 4% от своих доходов на здоровье, которые раньше оплачивало государство. Увеличились расходы пенсионеров на транспорт, отдых и прочие оплачиваемые прежде государственные блага. Всего, после грабительской "монетизации льгот", пенсионеры потеряли от 25% до 50% размера своих пенсий. За указанный период с 2000 года общая инфляция рубля на товары не регулируемые государством составила около 600%. Максимум, что смог сделать Путин, это вернул в 2018 году размер российских пенсий к уровню 1998 года, которые в 1999 году были обвалены его неумелыми действиями на посту председателя правительства Российской Федерации, который он занял в 1999 году.
Странно, что после этого кто-то рассказывает сказки о том, что Путин увеличил благосостояние российских пенсионеров..

varlam59 19 июля 2018 | 09:12

Левому Фронту браво. А "Яблоко" зачем лицемерит? Яблочники не левые, что бы возмущаться повышением пенсионного возраста. Все либералы рыночники и всегда были за подобную пенсионную реформу. Кто из них возражал Кудрину и Нечаеву, когда они заявляли о необходимости повышения пенсионного возраста задолго до этих дней? Никто.
А сейчас решили попиариться. Отвратительно!

maximv 19 июля 2018 | 09:34

varlam59: Пиариятся как раз левые мерзавцы типа Зюганова, лицемеры уже как сто лет, обманывающие дураков типа Вас. Ведь именно левый

varlam59 19 июля 2018 | 09:37

maximv: Для левых возмущаться несправедливостью норма. А либеральным эгоистам нужно быть последовательными и поддерживать повышение пенсионного возраста. Либералы всегда были за подобную реформу.

maximv 19 июля 2018 | 09:36

varlam59: Ведь именно левый Зюганов всегда и во всём поддерживал "либерала" Путина. Левые просто путинский громоотвод для дураков.

liliyask 19 июля 2018 | 09:38

varlam59: по разному можно пенсионный возраст повышать! Вот кто сегодня вступает в трудовые отношения - вот с ними и заключайте новый договор.

fueaqui 19 июля 2018 | 09:39

varlam59: "Яблоко" выступало против повышения пенсионного возраста и ранее. См. например 2016-й год (тогда уже была нынешняя председатель партии Э. Слабунова)
https://ria.ru/analytics/20160915/1477020122.html

avk7874 19 июля 2018 | 09:12

Надеюсь сразу в 3х чтениях, а то так работать хочется, лишь бы ротэнберги да тимчинки жили.

basel812 19 июля 2018 | 09:15

Нация терпилоидов всё схавает.

semen2026 19 июля 2018 | 09:18

конечно в первом чтении... НАДО, ТОЛЬКО БЫСТРО...пока лилипуты ничего не поняли... губит людей не пиво!)))

vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 09:21

И это правильно!
Теперь люди почувствуют себя молодыми, а после увеличения налогов - ещё и богатыми!
Но не нужно на этом останавливаться!
Чтобы наш Великий Народ окончательно уверился в "мирном небе над головой", нужно освободить ещё какую-нибудь соседскую территорию от её жителей.

pr22000 19 июля 2018 | 09:29

Это тот случай, когда не партии, а население должно продемонстрировать свое отношение, в едином порыве придя или не придя на акцию.

consts 19 июля 2018 | 09:43

Ожидается, что обсуждение будет очень бурным, споры грозят перехлестнуть через край и дойти до мордобоя. Итог обсуждение не возьмется сейчас предсказать никто в мире, ведь депутаты не руководствуются ничем, кроме собственной совести. А что им подскажет совесть не знают даже они. Даже сама их совесть этого не знает. Она (совесть) вообще ничего не знает, даже есть ли она на самом деле. Ведь закона такого нет.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 631 6 38055 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 141 6 11661 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 239 6 17624 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 25164 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25361 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 109 6 11573 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я общался с многими представителями правящей партии и так далее: сторонников правительственной программы пенсионной реформы я не встречал…

5 57 6 6087 18.07
#слушать 36:33 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 57 6 6115 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10407 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 104 6 12508 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13263 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я единственный, кто поднял голос из члена Совета по межнацу, против закона о запрете преподавания национальных языков в средней школе…

5 84 6 15665 12.07
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8126 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 95 6 13327 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Откуда взялось, что иностранцы думали о нас, как о дикарях? Они в большинстве своем, уверен, вообще никак специально нас не представляют и думают о нас ненамного чаще, чем, например, об инопланетянах…

5 104 6 14614 18.07
Kобщество, чм-2018, рф, мнения
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 95 6 20199 12.07

Популярное за неделю

Новости

Трамп: Владимир Путин лично несет ответственность за  вмешательство в президентские выборы в  США 2016 года Об этом в интервью Си-би-эс заявил президент США Дональд Трамп…

5 14 6 4284
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 129 6 115584 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 95 6 20199 12.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 275 6 433618 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 402 6 168785 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7121583
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3578182

Сегодня в эфире