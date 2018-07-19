Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. У здания Госдумы в эти минуты начинаются одиночные пикеты против пенсионной реформы. Их проводит Яблоко, рассказал «Эху» председатель московского отделения партии Сергей Митрохин.

Кроме того, в ближайшие минуты у здания Госдумы собираются появиться сторонники «Левого фронта». Они также выступают против повышения пенсионного возраста и рассчитывают провести посвящённую этому акцию в формате встречи с депутатами.