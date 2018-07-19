Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста. У здания Госдумы в эти минуты начинаются одиночные пикеты против пенсионной реформы. Их проводит Яблоко, рассказал «Эху» председатель московского отделения партии Сергей Митрохин.
Кроме того, в ближайшие минуты у здания Госдумы собираются появиться сторонники «Левого фронта». Они также выступают против повышения пенсионного возраста и рассчитывают провести посвящённую этому акцию в формате встречи с депутатами.
Комментарии16
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venmud 19 июля 2018 | 09:08
60-65 с учетом "пожеланий" рабочего класса, трудового крестьянства и передовой интеллигенции.
mikhail_spb_ 19 июля 2018 | 09:09
Нужно отменить пенсии, чтобы высвободить побольше средств для противостояния нацдилера агрессивному блоку НАТО!
И для улучшения материального обеспечения слуг народа, без отдыха думающих о поднятии страны с колен.
liliyask 19 июля 2018 | 09:36
mikhail_spb_: и страховые взносы тоже надо отменить
kottigr1 19 июля 2018 | 09:09
В начале 2000 года, до президентства Путина, средняя пенсия в России составляла чуть больше 600 рублей (двадцать два доллара по курсу на начало того года).
В данный момент средний размер пенсии в Российской Федерации – 13,2 тысячи рублей, по данным Пенсионного фонда России, что составляет 209 долларов.
Если учесть, что накопленная инфляция доллара за весь этот период составила 50%, то в покупательской способности нынешние 209 $ составляют 104 $ 2000-го года.
В 2000 году расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 4 % на человека от его общих доходов. В 2018 году, после постоянных повышений тарифов, расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 17 % на человека от его общих доходов. После "монетизации" льгот медицины, россияне вынуждены дополнительно тратить 4% от своих доходов на здоровье, которые раньше оплачивало государство. Увеличились расходы пенсионеров на транспорт, отдых и прочие оплачиваемые прежде государственные блага. Всего, после грабительской "монетизации льгот", пенсионеры потеряли от 25% до 50% размера своих пенсий. За указанный период с 2000 года общая инфляция рубля на товары не регулируемые государством составила около 600%. Максимум, что смог сделать Путин, это вернул в 2018 году размер российских пенсий к уровню 1998 года, которые в 1999 году были обвалены его неумелыми действиями на посту председателя правительства Российской Федерации, который он занял в 1999 году.
Странно, что после этого кто-то рассказывает сказки о том, что Путин увеличил благосостояние российских пенсионеров..
varlam59 19 июля 2018 | 09:12
Левому Фронту браво. А "Яблоко" зачем лицемерит? Яблочники не левые, что бы возмущаться повышением пенсионного возраста. Все либералы рыночники и всегда были за подобную пенсионную реформу. Кто из них возражал Кудрину и Нечаеву, когда они заявляли о необходимости повышения пенсионного возраста задолго до этих дней? Никто.
А сейчас решили попиариться. Отвратительно!
maximv 19 июля 2018 | 09:34
varlam59: Пиариятся как раз левые мерзавцы типа Зюганова, лицемеры уже как сто лет, обманывающие дураков типа Вас. Ведь именно левый
varlam59 19 июля 2018 | 09:37
maximv: Для левых возмущаться несправедливостью норма. А либеральным эгоистам нужно быть последовательными и поддерживать повышение пенсионного возраста. Либералы всегда были за подобную реформу.
maximv 19 июля 2018 | 09:36
varlam59: Ведь именно левый Зюганов всегда и во всём поддерживал "либерала" Путина. Левые просто путинский громоотвод для дураков.
liliyask 19 июля 2018 | 09:38
varlam59: по разному можно пенсионный возраст повышать! Вот кто сегодня вступает в трудовые отношения - вот с ними и заключайте новый договор.
fueaqui 19 июля 2018 | 09:39
varlam59: "Яблоко" выступало против повышения пенсионного возраста и ранее. См. например 2016-й год (тогда уже была нынешняя председатель партии Э. Слабунова)
https://ria.ru/analytics/20160915/1477020122.html
avk7874 19 июля 2018 | 09:12
Надеюсь сразу в 3х чтениях, а то так работать хочется, лишь бы ротэнберги да тимчинки жили.
basel812 19 июля 2018 | 09:15
Нация терпилоидов всё схавает.
semen2026 19 июля 2018 | 09:18
конечно в первом чтении... НАДО, ТОЛЬКО БЫСТРО...пока лилипуты ничего не поняли... губит людей не пиво!)))
vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 09:21
И это правильно!
Теперь люди почувствуют себя молодыми, а после увеличения налогов - ещё и богатыми!
Но не нужно на этом останавливаться!
Чтобы наш Великий Народ окончательно уверился в "мирном небе над головой", нужно освободить ещё какую-нибудь соседскую территорию от её жителей.
pr22000 19 июля 2018 | 09:29
Это тот случай, когда не партии, а население должно продемонстрировать свое отношение, в едином порыве придя или не придя на акцию.
consts 19 июля 2018 | 09:43
Ожидается, что обсуждение будет очень бурным, споры грозят перехлестнуть через край и дойти до мордобоя. Итог обсуждение не возьмется сейчас предсказать никто в мире, ведь депутаты не руководствуются ничем, кроме собственной совести. А что им подскажет совесть не знают даже они. Даже сама их совесть этого не знает. Она (совесть) вообще ничего не знает, даже есть ли она на самом деле. Ведь закона такого нет.