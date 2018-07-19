7 автомобилей столкнулись на Крымском валу в Москве
7 автомобилей столкнулись на Крымском валу в Москве. Пострадали 2 человека, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Из-за ДТП перекрыты две полосы по внутренней стороне и одна по внешней стороне Садового кольца.
Комментарии3
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venmud 19 июля 2018 | 09:05
А от нашей деревни Смерди до озерного поселка Пустой Конец уже пять лет ни одной аварии.
compare 19 июля 2018 | 09:15
карма?
vilingrad 19 июля 2018 | 09:23
Черт! Показалось- сразу семь, на крымском мосту. Фууу... там пропускная способность- 1,5 авто/ час. Все в порядке- пляжи девственно чисты:)