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08:45, 19 июля 2018

7 автомобилей столкнулись на Крымском валу в Москве

7 автомобилей столкнулись на Крымском валу в Москве. Пострадали 2 человека, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из-за ДТП перекрыты две полосы по внутренней стороне и одна по внешней стороне Садового кольца.

Комментарии

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venmud 19 июля 2018 | 09:05

А от нашей деревни Смерди до озерного поселка Пустой Конец уже пять лет ни одной аварии.

compare 19 июля 2018 | 09:15

карма?

vilingrad 19 июля 2018 | 09:23

Черт! Показалось- сразу семь, на крымском мосту. Фууу... там пропускная способность- 1,5 авто/ час. Все в порядке- пляжи девственно чисты:)

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