7 автомобилей столкнулись на Крымском валу в Москве. Пострадали 2 человека, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Из-за ДТП перекрыты две полосы по внутренней стороне и одна по внешней стороне Садового кольца.