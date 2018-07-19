МИД Греции потребовал прекратить демонстрацию неуважения к своей стране со стороны России
Таким образом Афины ответили на слова представителя МИДа Марии Захаровой в связи с высылкой российских дипломатов.
На прошлой неделе власти Греции объявили, что высылают двух российских дипломатов и ещё для двух сотрудников дипведомства вводят запрет на въезд.
Российский МИД выразил по этому поводу решительный протест. В заявлении Министерства говорилось, что за антироссийским решением Афин стоит Вашингтон. В Афинах эти предположения отвергли.
Комментарии13
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andy66 19 июля 2018 | 08:50
РФ в принципе не может никого уважать, она даже себя не уважает )))
brandfa 19 июля 2018 | 09:30
andy66: не отождествляй РФ с захватившей власть шайкой гопоты - они ничего общего не имеют.
vezdehod 19 июля 2018 | 09:40
О каком уважение идёт речь, когда в Греции ВСЁ есть?
nikolashin2017 19 июля 2018 | 09:42
andy66: а как же лугандон и даунбас,
что чтут соседний гондурас...
tag188 19 июля 2018 | 08:57
на слова представителя МИДа Марии Захаровой в связи с высылкой российских дипломатов.
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По мне так любые должны возмутиться, увидев Захарову, да еще что-то говорящую об их стране.
drunk_rhino 19 июля 2018 | 08:59
Очередное "А нас то за што?". Греция - типичная баба, которая сначала накосячит, а потом сама же и возмущается на ответную реакцию. Особенно понравилось про независимость Греции. )
rash 19 июля 2018 | 09:00
Раз маня сказала - так и есть, она даже в отданной китайцам тайге след Вашингтона найдёт.
plank1957 19 июля 2018 | 09:02
Захарова докудахталась.
hihi2raza 19 июля 2018 | 09:07
Греки разве не знают, что захарова давно мозги пропила, быдлячка с немытой башкой.
alexeycapitan 19 июля 2018 | 09:11
Никакого неуважения к стране Греция не было и нет. А вот что касается продажных греческих политиков, то тут никакого уважение быть не может в принципе. Продают все и всех при любой возможности, причем в первую очередь своих избирателей. Уважать греческих политиков - это неуважение к Греции.
yralez 19 июля 2018 | 09:13
Значит, не только мы считаем машку гопницей, а не дипломатом..
kaputvsemu 19 июля 2018 | 09:31
Маша не полает - в России не рассветёт.
sergo_25_26 19 июля 2018 | 09:31
Скоро уже Венесуэла санкции введет против великоскрепной.