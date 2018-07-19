МИД Греции потребовал прекратить демонстрацию неуважения к своей стране со стороны России

Таким образом Афины ответили на слова представителя МИДа Марии Захаровой в связи с высылкой российских дипломатов.



На прошлой неделе власти Греции объявили, что высылают двух российских дипломатов и ещё для двух сотрудников дипведомства вводят запрет на въезд.

Российский МИД выразил по этому поводу решительный протест. В заявлении Министерства говорилось, что за антироссийским решением Афин стоит Вашингтон. В Афинах эти предположения отвергли.