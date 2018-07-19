Правительство разрабатывает санкции в отношении Украины, под которые могут попасть несколько сотен физлиц и компаний
Правительство разрабатывает санкции в отношении Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «КоммерсантЪ».
Согласно этим данным, одной из мер воздействия может стать блокировка счетов сотен украинских компаний в России.
Комментарии9
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ukraina_biomusor 19 июля 2018 | 08:52
А нас за шо !?
brandfa 19 июля 2018 | 09:10
ukraina_biomusor: за то, что вам не нравится то, что мы у вас Крым отжали.
estamp 19 июля 2018 | 08:52
А ведь для Украины российские санкции это по сути то же, что для России западные. Как бы не хотелось украинским патриотам верить в иное.
Короче, только на пользу.
vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 08:54
Проклятые хохлы не хотят, чтобы их убивали за то, что они желают жить в своей стране, а не работать на московское княжество!
Разве такое можно простить?
Вот, сцуки!
ukraina_biomusor 19 июля 2018 | 09:00
vasya_von_smetankin: А эти физлица и компании работают в России и им плевать на то что их убивают и они не хотят жить в своей стране ! Ну не сцуки !?)
platonnekafrin 19 июля 2018 | 08:56
Вона как крутятся! Вчера нас придушить хотели, сегодня Украину, и в то же время успевают ругаться на Америку и обустраивать свой быт.
yur7287 19 июля 2018 | 08:59
вот и пришло хохлам в ответку.
vyk_usguy 19 июля 2018 | 09:07
Давно уже пришла пора "пощекотать" украинских олигархов, получающих из России бабло для осуществления своих мерзостей. Чтобы сформировались причинно-следственные связи в их оплывших мозгах хотя бы
sg91 19 июля 2018 | 09:09
Доскакались саломозглые!
Главное хлор не продавать, а то шумеры у себя закрыли единственный завод по его производству и теперь клянчут у всех, так как воду на НФС обеззараживать нечем. А ведь как радовались месяц назад засухе в Крыму! Засуха - она в головах ))