Правительство разрабатывает санкции в отношении Украины, под которые могут попасть несколько сотен физлиц и компаний

Правительство разрабатывает санкции в отношении Украины, под которые могут попасть несколько сотен физических лиц и компаний. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «КоммерсантЪ».

Согласно этим данным, одной из мер воздействия может стать блокировка счетов сотен украинских компаний в России.