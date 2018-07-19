В Израиле принят закон о еврейском характере государства. Он провозглашает евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в Израиле, иврит – единственным государственным языком. Документ поддержали 62 депутата, против высказались 55.

Ранее проект закона вызвал протесты со стороны арабского населения страны.