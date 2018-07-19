В Израиле принят закон о еврейском характере государства
В Израиле принят закон о еврейском характере государства. Он провозглашает евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в Израиле, иврит – единственным государственным языком. Документ поддержали 62 депутата, против высказались 55.
Ранее проект закона вызвал протесты со стороны арабского населения страны.
Комментарии34
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ukraina_biomusor 19 июля 2018 | 08:47
Холокост - миф !
novyrusich 19 июля 2018 | 09:15
разъясняю biomusorу.
В ночь на четверг, 19 июля, Кнессет принял во втором и третьем чтении Основной закон о национальном характере государства Израиль. Речь идет о первом в истории страны законодательном акте, в котором декларируется статус Израиля как национального государства еврейского народа.
В основе идеи авторов законопроекта лежала необходимость сбалансировать демократический аспект характера государства, закрепленный в Основном законе о чести и свободе, принятом в 1992 году, с еврейской составляющей.
В окончательной редакции закон является в основном декларативным. В нем говорится о том, что "государство Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение". В законе отмечается, что еврейскому народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в государстве Израиль.
Партия "Байт Иегуди" требовала внести в текст параграф об использовании элементов еврейского права в судебной системе Израиля. Однако под давлением партий "Кулану" и НДИ этот параграф был удален.
В законе оговаривается символика государства: имя, флаг, герб и гимн.
"Единый и неделимый Иерусалим является столицей государства Израиль", – говорится в законе.
Статусом государственного языка, в соответствии с этим законом, обладает исключительно иврит. Арабский язык имеет статус особого языка. В то же время в законопроекте говорится о том, что данный параграф не отменяет статуса, который на практике имеет арабский язык на момент вступления законопроекта в силу.
Этим законом государство берет на себя обязательство заботиться о благе евреев и израильтян, "оказавшихся в беде за границей из-за принадлежности к еврейскому народу или из-за обладания израильским гражданством". "Израиль будет открыт для приема алии из любой страны рассеяния", – говорится в законе.
chichanik 19 июля 2018 | 09:31
novyrusich: Во-первых,биомусору
mr_samgin 19 июля 2018 | 09:36
novyrusich: Может и немцам подобный закон принять? Разве Германия не страна немцев?
Про Россию молчу уже.
vezdehod 19 июля 2018 | 09:38
Молодцы евреи...Они верят в своё Государство, а оно отвечает им тем же.
ukraminadozemljudobrjt 19 июля 2018 | 08:48
Еврей хорошо скопировали нацистское государство.
mr_samgin 19 июля 2018 | 09:40
ukraminadozemljudobrjt: У нацистов хотя бы Французы, Италянцы и англичане были равными нациями. У евреев же равных нет. Тотальный шовинизм.
varlam59 19 июля 2018 | 08:50
А если бы подобный документ приняли русские в России, кто громче всех начал бы кричать о нацизме и тому подобном?
vlabumur 19 июля 2018 | 08:57
varlam59: кто громче всех начал бы кричать о нацизме и тому подобном?
+++++++++++++++++++++++++++
Тут другое интересно, выступит ли Путин и с осуждением или промолчит?
Догадаться не сложно.
nikmart001 19 июля 2018 | 09:12
vlabumur: А Путин то тут при чем? Главное что скажет на это демократическая Европа? А в России нет , как говорят либералы, демократии, поэтому Путин и говорить ничего не обязан.
novyrusich 19 июля 2018 | 09:41
nikmart001: Педя, а что должна сказать Европа по повыоду закона, который отвечает всем требованиям демократии и который дает равные права всем гражданам государства независимо от их национальности?
При этом язык арабского меньшинства 920% нкаселения) приобретает особый статус и сохраняет все имеющиеся привилегии.
Так какие у тебя возражения, педя,? Сформулируй их.
Только антисемитизм, да?
punyoshohlai 19 июля 2018 | 09:00
varlam59: если бы подобный документ приняли русские в России
Для этого надо вернуть территории коренным народам, переселиться в московскую область и принимать там документ.
fueaqui 19 июля 2018 | 09:26
punyoshohlai: да нет, для этого достаточно, подобно Израилю, захватить чужие территории и провозгласить их своими - едиными и неделимыми - вопреки решению ООН.
punyoshohlai 19 июля 2018 | 09:42
fueaqui: захватить чужие территории и провозгласить их своими - едиными и неделимыми
Ну вот!
timwlad79 19 июля 2018 | 08:52
В Израиле принят закон о еврейском характере государства
В Израиле принят закон о еврейском характере государства. Он провозглашает евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в Израиле, иврит – единственным государственным языком. Документ поддержали 62 депутата, против высказались 55.
Ранее проект закона вызвал протесты со стороны арабского населения страны.
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Ну и кто этот зоопарк потомков Каина теперь содержать будет?!
Работать то там некому будет так как теперь вообще никаких зарплат не евреям так как религиозная диктатура евреев ортодоксов у которых образования ноль и значит могущие только потреблять и ничего другим не давать .И при этом уже гоняющиеся за женщинами на улицах с палками и камнями если заподозрят в отсутствии целомудрия по религиозным канонам евреев ортодоксов.
Так что арабы по сравнению с евреями это прям вершина цивилизованного мира.
estamp 19 июля 2018 | 08:57
Есть в России некоп фантомное образование под названием Еврейская АО. Там процент евреев даже ниже, чем в среднем по стране.
Чисто интересно, если его упразднить, что просится, каковы будут децибелы?
novyrusich 19 июля 2018 | 09:06
estamp: Дебил, евреи давно выступают за ликвидацию этого насквозь фальшивого образовагния, которое и создавалось как фальшивка взамен гнастоящей еврейской автономии на тех территориях где евреи прожитвали в больших количествах и составляли более 50% населения.
А эта фальшивка в болотах никому не была нужна и сейчас не нужна.
так что ее ликвидация может вызвать только одобрение у евреев.
Надеюсь твой мозг дебила способен это усвоить.
Кстати, тебе вставили уже давно, почему у тебя глазки до сих пор выпучены?
estamp 19 июля 2018 | 09:14
novyrusich: Во-первых, ни разу не слышал, как евреи ратовали за ликвидацию АО.
Во-вторых, ты такой нервный потому что еврей?
novyrusich 19 июля 2018 | 09:22
estamp: Деби, ты о многом не слыхала. ты же дура неграмотная.
В целом евреи к нему безразличны.
Сионисты изначально были категолрически против Биробиджана.
Еврейское государство может быть воссоздано только на земле Израиля, дарованной евреям Богом.
m_doc 19 июля 2018 | 08:59
Зачем вообще приняли такой чудной закон? В чём гешефт? Израильтяне, объясните.
rash 19 июля 2018 | 09:03
m_doc: Подражают эмиратам.
m_doc 19 июля 2018 | 09:09
rash: Вот и у меня проскочила мысль, что Восток - дело тонкое.
nikmart001 19 июля 2018 | 09:16
m_doc: Видите ли, евреи и палестинцы происходят от одного народа, а тут надо как то отделиться. Когда я был в Израиле, я все время путал коренных евреев и палестинцев, это только те , кто "понаехал" отличаются от коренных жителей.
chichanik 19 июля 2018 | 09:38
m_doc: К сожалению,страна движется в сторону фундаментализма.
Турция как образец для подражания.
tag188 19 июля 2018 | 09:01
иврит – единственным государственным языком.
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Где возмущающаяся Захарова и МИД, ведь русскоговорящих переселенцев в Израиле уже почти половина!
varlam59 19 июля 2018 | 09:34
tag188: punyoshohlai: Где возмущающаяся Захарова и МИД
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Нет, где возмущающийся демократический Запад? Его голос должен быть впереди всей планеты. Или на Западе, особенно в США не демократия, а дерьмократия?
j_partizan 19 июля 2018 | 09:03
Да-а-а, не знал А. Гитлер для кого "Майн Кампф" пишет.
advokat52 advokat 19 июля 2018 | 09:03
Пришло время открывать в Израиле военторг - там много русскоговорящих
j_partizan 19 июля 2018 | 09:05
Жертвы со временем становятся похожи на своих мучителей.
grazschdanin 19 июля 2018 | 09:21
В Израиле принят закон о еврейском характере государства. Он провозглашает евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в Израиле, иврит – единственным государственным языком.
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Если это не нацизм, то что тогда нацизм?
perestarok 19 июля 2018 | 09:22
"В Израиле принят закон о еврейском характере государства"
Идут по стопам Украины. Да здравствует вечная война!
chichanik 19 июля 2018 | 09:35
вызвал протесты со стороны арабского населения страны
Да не только арабского ... закон позорный,и Биби доиграется.
Эрдоганом хочет быть.
Надоел.
simfu 19 июля 2018 | 09:41
Нацизм в чистом виде. А еще тут эховские евреи что-то крякают и вякают про нацизм в Германии. Вот они новые наци - даже не скрываются и этого не стесняются.
chimp2013 19 июля 2018 | 09:43
Многотысячная история учит, что еврейский народ является всегда первооткрывателем, затем в искаженной и лишенной логики их открытие перенимают другие народы. Так было всегда. Теперь вот это. Не пройдет и "полгода" как в гимне России:
"От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!"
уточнят слово "Бог" . Будет: "Христом хранимая родная земля". "Боги" (у шаманов свои), а тем более пророки то разные в России.
Кстати, в старом Гимне было куда правильнее : "сплотила навеки Великая Русь".
Так что , Кремль будет помалкивать. Он первый скопирует криво новый Израильский закон. А затем вся Европа.