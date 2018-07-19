Правительство намерено запретить называть «Российским сыром» или шоколадом продукты, произведённые не по ГОСТу
Правительство намерено запретить производителям называть «Российским сыром» или шоколадом продукты, произведённые не по ГОСТу. Об этом со ссылкой на источник в Минпромторге пишет РБК. По словам собеседника издания, инициатива должна снизить долю так называемого «легального фальсификата». Под «легальной фальсификацией» подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качества товара. Производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями, пояснили ранее в Роскачестве.
Сейчас такое введение в заблуждение формально не противоречит закону.
Комментарии4
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vasyakirin 19 июля 2018 | 08:41
А из какого госта в рф шоколад добывают?
olegleon 19 июля 2018 | 08:42
а нарушителей будут строго отчитывать?
или статья мошенничество из УК уже исчезла?
vlastimil_popogrebski 19 июля 2018 | 08:42
Нет денег на хлеб - жрите пирожные (с)
ostapbey 19 июля 2018 | 08:49
Делов то..
Был "российский" стал "русский"
Без национально территориального образования, по причине отстутствия такового..
Даже.