Правительство намерено запретить называть «Российским сыром» или шоколадом продукты, произведённые не по ГОСТу

Правительство намерено запретить производителям называть «Российским сыром» или шоколадом продукты, произведённые не по ГОСТу. Об этом со ссылкой на источник в Минпромторге пишет РБК. По словам собеседника издания, инициатива должна снизить долю так называемого «легального фальсификата». Под «легальной фальсификацией» подразумевается введение потребителей в заблуждение относительно свойств и качества товара. Производители таких продуктов маскируют их под товары с традиционными названиями, пояснили ранее в Роскачестве.

Сейчас такое введение в заблуждение формально не противоречит закону.