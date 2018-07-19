Бизнесу собираются разрешить собирать, хранить и анализировать данные пользователей, легально попавшие в интернет

Бизнесу собираются разрешить свободно собирать, хранить и анализировать любые данные пользователей, легально попавшие в интернет. Причём для этого не будет требоваться согласия их владельца, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила соответствующую концепцию работы с общедоступными данными.