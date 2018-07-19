Бизнесу собираются разрешить собирать, хранить и анализировать данные пользователей, легально попавшие в интернет
Бизнесу собираются разрешить свободно собирать, хранить и анализировать любые данные пользователей, легально попавшие в интернет. Причём для этого не будет требоваться согласия их владельца, пишет газета «Ведомости».
По данным издания, рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики одобрила соответствующую концепцию работы с общедоступными данными.
Комментарии3
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vasyakirin 19 июля 2018 | 08:45
Слава богу, озарило, только кто фильтровать будет, законно «Фатинья» в интернет попала или нет?
platonnekafrin 19 июля 2018 | 08:49
Теперь начнется... Если раньше по ночам звонили МЧС и Гидромет, то после этого закона во сне мне будут скороварки втюхивать все - и у кого они есть, и у кого их отродясь не было.
iltrovatore 19 июля 2018 | 09:26
"Собираются разрешить"! А этому разрешальщику лично я давала добро? какого хрена, товарищи?