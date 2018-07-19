В правительстве начали разрабатывать правила карпулинга – то есть, совместных поездок на автранспорте
В правительстве начали разрабатывать правила карпулинга – то есть, совместных поездок на автранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов. Как пишет газета «КоммерсантЪ», предложение к урегулированию этого рынка поступило от французского сервиса BlaBlaCar. Ранее он столкнулся с угрозой блокировки в России из-за обвинений в нелегальных перевозках. В BlaBlaCar настаивают, что водители, использующие свои машины для карпулинга, не ставят целью получение прибыли.
Минтрансу поручено создать рабочую группу, которая займётся вопросом.
Комментарии7
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xuato 19 июля 2018 | 08:55
Карпулинг на телеге от деревни к деревне - изобретение правительства Дмитрия Медведьева.
ionessi 19 июля 2018 | 08:56
Может, хоть какие-то правила введут для этой "блахи"? А то каждый раз душа болит, когда сын на них ездит. Что за водитель, может бандит какой, или с похмелюги жестокой, может машина на ладан дышит. Понятно, что не хочешь, не езди, и сам смотри, что за водила тебе попался. Но в 20 лет студенту хоть затвердись о безопасности - если пару сотен можно выгадать на кафешку, значит, поедет на "блахе".
А то, что они прибыль не извлекают - ну, брехня же чистой воды и отмаза. Ясно же, что это на 90% "бомбилы-междугородники", а их "крыша" в лице типа французов, просто налоги соответствующие платить не хотят.
rampa 19 июля 2018 | 09:04
ionessi: с чего должен платить налог человек, если он прибыли не получил, а только частично компенсировал свои затраты?
venmud 19 июля 2018 | 08:57
Скоро и к колхозам вернемся. "Верной дорогой идете, товарищи!"
rampa 19 июля 2018 | 09:01
BlaBlaCar удобный сервис для малообеспеченных (коих у нас большинство).
Интересно, что решит Минтранс? Запретить? Обложить налогом, как водителей, так и пассажиров? Похоже Правительство уже решило все проблемы экономики и теперь, от нечего делать, бла-бла-бла занимается )))
iltrovatore 19 июля 2018 | 09:20
ну не оффшорами же им заниматься? вот и ищут где изобразить видимость бурной деятельности
ruderpost 19 июля 2018 | 09:26
вот не изобрели бы этого ругательного слова и правительству не чем было бы заняться.