В правительстве начали разрабатывать правила карпулинга – то есть, совместных поездок на автранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов. Как пишет газета «КоммерсантЪ», предложение к урегулированию этого рынка поступило от французского сервиса BlaBlaCar. Ранее он столкнулся с угрозой блокировки в России из-за обвинений в нелегальных перевозках. В BlaBlaCar настаивают, что водители, использующие свои машины для карпулинга, не ставят целью получение прибыли.

Минтрансу поручено создать рабочую группу, которая займётся вопросом.