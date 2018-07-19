5 стран, не входящих в Евросоюз, поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма. Это Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия, говорится на сайте Европейского Совета.

Норвегия является членом Европейской зоны свободной торговли, Черногория и Албания – кандидаты в ЕС. Украина и Грузия ранее заявляли о стремлении войти в Евросоюз.