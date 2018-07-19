5 стран, не входящих в Евросоюз, поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма
5 стран, не входящих в Евросоюз, поддержали продление санкций ЕС в отношении Крыма. Это Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия, говорится на сайте Европейского Совета.
Норвегия является членом Европейской зоны свободной торговли, Черногория и Албания – кандидаты в ЕС. Украина и Грузия ранее заявляли о стремлении войти в Евросоюз.
Комментарии10
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serhio_25__ 19 июля 2018 | 08:44
Даже Украина поддержала, да как такое может быть?
kottigr1 19 июля 2018 | 08:49
serhio_25__: Краденный Крым уже жжет путиноидам руки.. потом и пятки.
timwlad79 19 июля 2018 | 08:57
kottigr1: Краденный Крым уже жжет путиноидам руки.. потом и пятки.
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Ну так Россиия всегда усмиряла алчность запада в логове западного алчного зверя.И при этом все помогали в этом кто ранее был вроде на стороне этого западного алчного зверя.
Алчный зверь и к нему прилипшие в союзе ровно столько на сколько хватит ресурса для содержания.
Итак как цели для мародёрского похода не наблюдается ,кроме Украины конечно,то все эти заявления профанация так как все кушать хотят и в роскоши.
С этим сейчас и столкнулись американцы,англичане и в странах Евросоюза. Всем мигрантам насрать на законы принятые в этих странах, что все мигранты обязаны получать только содержание местных бомжей.
varlam59 19 июля 2018 | 08:59
kottigr1: "Краденный Крым"
Спросите у самих крымчан, краденный он, или нет. Их мнение важнее вашего и любого со стороны.
"жжет путиноидам руки.. потом и пятки"
Ха-ха! Чушь. Крым российская территория пятый год и этот вопрос закрыт. И ничего вы с этим не поделаете. Жгите свои пятки, руки, задницы - нам на это начхать.
dorin1987 19 июля 2018 | 09:38
_: /Спросите у самих крымчан,/ - Т.е. как аннексировать - так по приказу царька РФ, а как характеристика аннексии - спрашивать у крепостных няшмяша. Двоемыслие режима царька РФ продолжает парад :)
zver777 19 июля 2018 | 09:02
kottigr1: Ой жжет, ой жжет. Ты главное верь в это, прокладка.
kottigr1 19 июля 2018 | 09:30
zver777: Вы не по адресу.. Путинские прокладки имеют членский билет "Единой России" или подъедаются с его стола как такие как Вы..
xuato 19 июля 2018 | 08:57
Донбасс и Крым два кирпича на шее путинских воров.
varlam59 19 июля 2018 | 09:02
xuato: Донбасс и Крым два кирпича на шее путинских воров.
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Какие ещё глюки вам видятся? Хоть лоб расшибите, а выбор крымчан вам не изменить.
cosmo_ 19 июля 2018 | 09:03
Ну положим территории Украины и Грузии - это не государства...