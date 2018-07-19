Дональд Трамп допускает, что Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство России в выборы США
Дональд Трамп допускает, что Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство России в выборную кампанию в США. В интервью CBS Трамп сказал, что Путин отвечает за свою страну, как он, Трамп отвечает за все, что происходит в США. При этом американский президент заявил, что «не хочет вдаваться в подробности» относительно того, верит ли он заверениям российского лидера о непричастности России к вмешательству, добавив, что полностью уверен в выводах американской разведки.
Комментарии14
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olegleon 19 июля 2018 | 08:38
т.е. если какой то белый в США убьёт негра на почве расизма, то это вина Трампа. он лично должен нести ответственность и находиться на скамье подсудимых вместе с убийцей?
gordy 19 июля 2018 | 08:43
"Дональд Трамп допускает, что Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство России в выборы США"
Бог ему судья?
romashka__ 19 июля 2018 | 08:49
Может или должен?
olegleon 19 июля 2018 | 08:59
romashka__: Вы несёте ответственность за воспитание Ваших детей. если они в 15-и летнем возрасте совершат преступление, то Вы должны или можете нести ответственность?
vezdehod 19 июля 2018 | 09:43
Конгресс и Сенат прочистили мозги своему президенту и - он их правильно понял.
sim202_ 19 июля 2018 | 08:39
Точки над i ...
xuato 19 июля 2018 | 08:51
Трамп держал язык в заднице при фюрере Православного рейха, зато обматерил смело союзников по НАТО, а теперь он начал стыдливо и робко оправдываться. Кто вы мистер Трамп?
wojskowy Марек Качоровски 19 июля 2018 | 09:17
xuato: Вы лично присутствовали на встрече? Если нет, то зачем чушь несёте? А вот кто где язык держал, это мы узнаем через некоторое время.
plank1957 19 июля 2018 | 08:56
И чего стоят все такие саммиты?
wojskowy Марек Качоровски 19 июля 2018 | 09:11
"Слова "допускает" в заявление Трампа нет. Он чётко говорить о том, что в данном случае Президент несёт полную ответственность. Трамп прекрасно понимает, что в России без одобрения Президентом никто не рискнёт это делать.
olbert60 19 июля 2018 | 09:12
Так почему он не сказал ему это в глаза в Хельсинки?
wojskowy Марек Качоровски 19 июля 2018 | 09:21
olbert60: Формат встречи был не тот. Задача двух Президентов была ни в том что бы обвинять друг друга, а в том что бы понять позицию друг друга. А уж дальше советники и стуктуры, которые занимаются внешней политикой, на основании этой встречи сделают выводы, а уж Президент будет принимать с Конгрессом окончательное решение.
varlam59 19 июля 2018 | 09:19
У Дональда Трампа семь пятниц на неделе. Мало ли, что он сказал сегодня. Успокаивает бесноватых русофобов, а завтра пошлёт их на..
jacknichols 19 июля 2018 | 09:29
Я таки не понял, что сегодня клеять на заднее стекло -
"Трампнаш"" или "Трампчмо"?
Портянки, сориентируйте.