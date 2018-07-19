"Дональд Трамп допускает, что Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство России в выборы США"

Дональд Трамп допускает, что Владимир Путин может нести личную ответственность за вмешательство России в выборную кампанию в США. В интервью CBS Трамп сказал, что Путин отвечает за свою страну, как он, Трамп отвечает за все, что происходит в США. При этом американский президент заявил, что «не хочет вдаваться в подробности» относительно того, верит ли он заверениям российского лидера о непричастности России к вмешательству, добавив, что полностью уверен в выводах американской разведки.