Федеральный окружной суд Вашингтона отказал россиянке Марии Бутиной в освобождении под залог
Федеральный окружной суд Вашингтона отказал россиянке Марии Бутиной в освобождении под залог. Как сообщает агентство «Интерфакс», 29-летнюю девушку заподозрили в связях с российской разведкой. В качестве доказательства в ходе судебного заседания была представлена фотография Бутиной, сделанную во время её обеда с российским представителем, подозреваемым в причастности к разведке.
Сама Бутина на заседании суда отказалась признать вину.
Комментарии7
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ukraina_biomusor 19 июля 2018 | 08:36
да пес с ней ,сама захотела свободы и демократии ,пусть теперь жрет и не подавится !)
ltvjrhfn1 19 июля 2018 | 08:41
это неплохая темка, значит в Москве можно арестовывать любого американца отобедавшего с другим американцем подозреваемым в причастности к разведке?
сц.. Берия с Ежовым в аду со сковородки от смеха выпали.. они до таких формулировок не докатывались..
compare 19 июля 2018 | 08:44
ltvjrhfn1: одна хрень: мизерно мало американцев в "мАскве",по сравнению со "штатами"....счет будет,всегда не в "вашу"пользу....сходи к ежу,порток,совет...говорят.он стал пугаться "голого зада"...
j_hasan 19 июля 2018 | 09:02
Как шавки пригожинские возбудились, главное, все как один под копирку... Вы бы хоть предложения с методички переставляли, ущемленные...
kara 19 июля 2018 | 08:43
либеры будут выть о жестокости суда и не справедливости ареста?
korikov 19 июля 2018 | 08:47
Полицейское государства где людей судят не за пресупные деяния, а за общение с неправильными, по мнению американских полицаев, людьми.
Но вот, что забавно, российские либералы не возмущаются такому аресту. Вонючее лицемерное суб сообщество, случись подобное в России, они б уже из штанов выпрыгивали бы вопя о наступившем 37-ом.
varlam59 19 июля 2018 | 08:55
В США дерьмократия и произвол. А российская либеральная нечисть вопя о свободе Сенцову, нагло молчит об освобождении в США своей соотечественнице Бутиной. Такие вот, в России "либералы". Обыкновенные западные прихвостни и русофобы.