Федеральный окружной суд Вашингтона отказал россиянке Марии Бутиной в освобождении под залог. Как сообщает агентство «Интерфакс», 29-летнюю девушку заподозрили в связях с российской разведкой. В качестве доказательства в ходе судебного заседания была представлена фотография Бутиной, сделанную во время её обеда с российским представителем, подозреваемым в причастности к разведке.

Сама Бутина на заседании суда отказалась признать вину.