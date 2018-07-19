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08:15, 19 июля 2018

Минфин подготовил план по снижению влияния санкций на российскую экономику

Документ был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля, пишет газета «КоммерсантЪ». В тексте говорится, в том числе, о разработке к августу этого года плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчётов преимущественно в национальных валютах.

Кроме того, в плане есть антимонопольный блок. Он призван ограничить недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств и включает в себя возможность ограничения импорта, пишет издание.

Комментарии

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semia 19 июля 2018 | 08:23

Первый и единственный шаг-забрать у народа пенсии!

uhovostro 19 июля 2018 | 08:37

semia: Ну, не только же пенсиями ограничиваться! Надо ещё больше налоги поднять, новые придумать, пособия всякие урезать, льготы и дотации ликвидировать - методов уйма!..

sm59 19 июля 2018 | 08:36

Гениальный ход!!! Свернуть все, что можно, спрятать экономику, перейти на натуро-обмен...
Не будет экономики - не будет и влияния санкций!!!
Покажем всему миру большой российский фигвам!

ly4_sveta 19 июля 2018 | 08:43

И кто с ними будет рассчитываться национальными
валютами? Так интересно! Какой дурак? И как это
повлияет на «снижение влияния санкций»? А вот
с импортом все ясно. Переходим на свои - крапиву,
лопух, толченый овёс. Одежду фабрики «Большевичка» и
обувь фабрики «Скороход». У нас ведь во власти, что
ни начальник, то - ГО-ЛО-ВА! Путин даже сказал, что
если мы «заберём» все облигации из американских
вложений, то американская экономика рухнет! И где?

tag188 19 июля 2018 | 08:49

по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчётов преимущественно в национальных валютах.
============================
Ну Китай с удовольствием будет рассчитываться юанями (потратить их кроме Китая негде, а это значит. что Россия гарантированно закупит китайские товары, тогда как на доллары купит что хочет и у кого хочет). Иран своими тугриками с удовольствием рассчитается, ну и конечно наш друг Венесуэла (эти вообще, сухогрузами уже свою валюту отгружать могут).

natalia2108 19 июля 2018 | 09:07

Так, решили в ответ на неприязнь Путина мировым сообществом включить человеческую мясорубку для населения, сделать максимально невыносимой саму его жизнь.
Ну явная же мания величия, если ещё не похуже.

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