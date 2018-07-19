Минфин подготовил план по снижению влияния санкций на российскую экономику

Документ был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля, пишет газета «КоммерсантЪ». В тексте говорится, в том числе, о разработке к августу этого года плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчётов преимущественно в национальных валютах.

Кроме того, в плане есть антимонопольный блок. Он призван ограничить недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств и включает в себя возможность ограничения импорта, пишет издание.