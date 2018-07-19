В Конгресс США внесли поправки о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток-2». Автор инициативы сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что документ даст членам Североатлантического альянса возможность избежать манипуляций со стороны России.

Госдепартамент на прошлой неделе предупредил о возможных санкциях в отношении компаний, которые связаны со строительством «Северного потока-2».