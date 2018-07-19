В Конгресс США внесли поправки о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток-2»
В Конгресс США внесли поправки о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток-2». Автор инициативы сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что документ даст членам Североатлантического альянса возможность избежать манипуляций со стороны России.
Госдепартамент на прошлой неделе предупредил о возможных санкциях в отношении компаний, которые связаны со строительством «Северного потока-2».
Комментарии16
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semia 19 июля 2018 | 08:21
Победа! опять путин победил! Как он их всех переиграл,что даже трамп указал путина,как лично отдавшего распоряжение о вмешательстве в выборы США!А главное санкции нам на пользу! Ура!
semper_fidelis 19 июля 2018 | 08:29
Санкции против компаний, не являющихся российскими. Санкции против компаний, участвующих в проекте, не имеющем никакого отношения к США. Санкции против компаний, помогающих покупать дешёвый российский газ вместо дорогого американского.
Расскажите мне, пожалуйста, о благой роли ВТО, невидимой руке рынка и свободной конкуренции!
ostapbey 19 июля 2018 | 08:38
semper_fidelis: а они кранами не играют пд Новый год..
Да и кроме Гитлера никто не аннексирует территории.
Гибридными человечками споротой лычкой даже..
zabava 19 июля 2018 | 08:59
ostapbey: Тебе бы остров или полуостров, а народ так, не при чём! Ну зачистить бы ЛНР и ДНР от человечков и запустить беженцев из Африки, так как свои в гейропе и России и наступит мир и будет счастье справедливость и покой в незалежной бендермании!
ostapbey 19 июля 2018 | 09:05
zabava: а чего ты в Федерацию не принимаешь беглых сирийцев??
Их уже десятки миллионов..а к федерасам России ни одного!!!
Даже..
igorkot____1 19 июля 2018 | 08:44
semper_fidelis: Санкции против компаний, помогающих покупать дешёвый российский газ вместо дорогого американского.
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Разве кто то запрещает покупать рос.газ? Чо ты тень на плетень наводишь. Речь идет лишь о строительстве Сев.потока 2.
semper_fidelis 19 июля 2018 | 08:54
igorkot____1: Где СП-2 и где - США? Какое их собачье дело, кто, как и почему из нероссийских компаний участвует в строительстве СП-2?
В бескорыстие США и их приверженность демократическим ценностям можно было бы поверить, если б они не проталкивали в Европу свой СПГ.
ostapbey 19 июля 2018 | 09:09
semper_fidelis: а чей газ в Европу проталкивает Россия??
Ханты с мантами разрешили тебе уже и воровство даже??
akrayzler 19 июля 2018 | 08:48
semper_fidelis: О чем 3.14здешь? Рынок это когда идет сговор уменьшения добычи нефти, чтобы поднять цену?
semper_fidelis 19 июля 2018 | 08:51
akrayzler: Детка, нефть - чья? Почему нефтедобытчики не могут сами решать, что им хорошо, а что плохо?
zabava 19 июля 2018 | 09:03
semper_fidelis: Нефть принадлежит российскому народу, а "добытчики" присваивают национальное достояние!
semper_fidelis 19 июля 2018 | 09:36
zabava: Согласно ст.9 Конституции РФ, "Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности."
ostapbey 19 июля 2018 | 09:12
semper_fidelis: им хорошо, когда дураки сидят на печи и не лезут в соседние страны для грабежа.
В балаклавах даже..
ly4_sveta 19 июля 2018 | 08:32
Захарова и Песков - вперёд! На амбразуру!
Как-то ещё и за Путина не вступились после
грандиозного признания Трампа?
timwlad79 19 июля 2018 | 08:44
В Конгресс США внесли поправки о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток-2»
В Конгресс США внесли поправки о санкциях, направленных против газопровода «Северный поток-2». Автор инициативы сенатор-республиканец Джон Баррассо заявил, что документ даст членам Североатлантического альянса возможность избежать манипуляций со стороны России.
Госдепартамент на прошлой неделе предупредил о возможных санкциях в отношении компаний, которые связаны со строительством «Северного потока-2».
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В Берлине сегодня идут переговоры между Россией,Украиной и Евросоюзом о транзите газа.
Вот в США и под суетились надеясь урвать кусок транзитной трубы в Европе используя Украину.
Ну так как в Евросоюзе и в России понимают алчность американцев где Украине нет места вообще,то естественно примут все меры чтобы обойти Украину как продажную шлюху и не пустить алчного Каина контролировать энергетический рынок Европы.
Это даже на Украине понимают.Вчера об этом прямо сказали на канале 112 в Киеве.Пока на Украине будет править алчность и продажность,то обходить будут Украину со всех сторон.
Ну а про Украину ищё царь один сказал,если украинца пошшкрябать,то обязательно в украинце мазепа проявится.В этом убедились буквально все кто имел дело с украинцами и Украиной.Продали всех по причине не желания усмирять свою алчность.
Алчность для украинцев стала товаром которую они предлагают всем кто хочет через алчность украинцев нагадить конкуренту.
Потому и говорят,украинец народился,еврей заплакал так как еврей не единственный оказался тем кто продаёт алчность чтобы нагадить другим.
ostapbey 19 июля 2018 | 09:07
timwlad79: а вот если тебя поскрести, то появится русский дурачок.А можно и не скрести. Дурь из тебя и так прет.
Через край даже..