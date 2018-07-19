Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

«Единая Россия» обещала поддержать этот документ единогласно.

С момента объявления о грядущей пенсионной реформе в стране не прекращаются акции протеста. Они проходят в разных городах. Так, накануне акция прошла в Москве в Сокольниках. Несогласованные протесты были в Петербурге. Там задержали 14 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».