Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
«Единая Россия» обещала поддержать этот документ единогласно.
С момента объявления о грядущей пенсионной реформе в стране не прекращаются акции протеста. Они проходят в разных городах. Так, накануне акция прошла в Москве в Сокольниках. Несогласованные протесты были в Петербурге. Там задержали 14 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Комментарии9
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plank1957 19 июля 2018 | 08:21
Это не парламент, это сборище мерзавцев.
kottigr1 19 июля 2018 | 08:25
plank1957: В начале 2000 года, до президентства Путина, средняя пенсия в России составляла чуть больше 600 рублей (двадцать два доллара по курсу на начало того года).
В данный момент средний размер пенсии в Российской Федерации – 13,2 тысячи рублей, по данным Пенсионного фонда России, что составляет 209 долларов.
Если учесть, что накопленная инфляция доллара за весь этот период составила 50%, то в покупательской способности нынешние 209 $ составляют 104 $ 2000-го года.
В 2000 году расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 4 % на человека от его общих доходов. В 2018 году, после постоянных повышений тарифов, расходы на ЖКХ в среднем у россиян составляло около 17 % на человека от его общих доходов. После "монетизации" льгот медицины, россияне вынуждены дополнительно тратить 4% от своих доходов на здоровье, которые раньше оплачивало государство. Увеличились расходы пенсионеров на транспорт, отдых и прочие оплачиваемые прежде государственные блага. Всего, после грабительской "монетизации льгот", пенсионеры потеряли от 25% до 50% размера своих пенсий. За указанный период с 2000 года общая инфляция рубля на товары не регулируемые государством составила около 600%.
Странно, что после этого кто-то рассказывает сказки о том, что Путин увеличил благосостояние российских пенсионеров..
luger_max_otto 19 июля 2018 | 08:25
Хуже. #Не_место_для_дискуссий являет собой структуру разработки понятий для управления страной, оккупированной чекистами.
vezdehod 19 июля 2018 | 08:40
А что его рассматривать - "Едрёная Россия" заранее предупредила. что ОДОБРИТ его.
koshkairina 19 июля 2018 | 08:21
А как же пресловутые "рекомендации дистанцироваться"?
nkaznin 19 июля 2018 | 08:23
«Единая Россия» обещала поддержать этот документ единогласно.
Да уж, полагаю, ничто не остановит большинство единороссов в их холуйском порыве. Главное ведь для них, что лично они и члены их семей живут хорошо, а в случае непредвиденных обстоятельств, в отличие от аристократов и буржуев начала 20-го века все они давным давно обеспечили себе безбедное существование на публично поносимом ими западе.
vata_putya 19 июля 2018 | 08:35
проголосовала вата - страдают все
venmud 19 июля 2018 | 08:54
60-65
rash 19 июля 2018 | 08:56
Сейчас всеобщее внимание занимает пенсионный возраст, а разве дело только в этом. Всякий кто видел как начисляют пенсию знает - не важно какой у тебя трудовой стаж: минимальный и лет этак 45 (а это дополнительные взносы), всё равно получишь практически прожиточный минимум. Про индексацию липовую все знают.Ощипывают пенсионеров, настоящих и будущих, как только могут. В 91 г. Пф был пуст - политбюро всё растранжирило, но позже сколько раз власть запускала туда руку - народ молчал, и сейчас быдло (в смысле домашний скот) утрётся.