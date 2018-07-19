Мосгорсуд начнет рассматривать уголовное дело бывшего замглавы управления собственной безопасности СК Ламонова

Пройдет заседание в закрытом режиме.

Александра Ламонова задержали 2 года назад по обвинению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от криминального авторитета Захария Калашова, также известного в определенных кругах как Шакро Молодой. Предполагалось, что за взятку Ламонов и его руководство освободят из-под ареста соратника криминального авторитета. По делу он проходит вместе с бывшим замначальником СК по Москве Денисом Никандровым и руководителем управления собственной безопасности СК Михаилом Максименко, которого уже приговорили к 13 годам лишения свободы. Новым фигурантом стал бывший глава СК по Москве Александр Дрыманов. Против него свидетельствовали обвиняемые бывшие подчиненные, отмечает источник ТАСС. Доказательную базу собирали более полугода.

Дело Ламонова рассмотрят в ускоренном режиме, без исследования доказательств, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием.