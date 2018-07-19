Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Ранее документ успел одобрить как профильный комитет по труду, так и некоторые другие.

При обсуждении пенсионной реформы в Госдуме депутаты зададут правительству по четыре вопроса от каждой фракции, после чего выступят их лидеры. При этом Кремль подготовил для парламентской оппозиции «рекомендации», говорят собеседники газеты «Ведомости». По данным издания, партиям запрещено критиковать президента Владимира Путина или конкретных людей в связи с повышением пенсионного возраста. Нежелательна в том числе и критика премьера Дмитрия Медведева. По словам собеседника издания, близкого к руководству КПРФ, ругать саму реформу можно, но не переходя на личности. Еще один источник «Ведомостей» говорит, что за соблюдение этой договоренности для оппозиции предусмотрено вознаграждение, которое прорабатывается в индивидуальном порядке. При этом сами депутаты наличие таких рекомендаций отрицают.

О повышении пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Возраст выхода на пенсию для мужчин повысят на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63.