Белый дом следит за ситуацией с арестом в США гражданки России Марии Бутиной
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, речь идет о «длительном судебном процессе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает претензии к Бутиной со стороны США безосновательными и политически мотивированными.
Комментарии2
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russky77 19 июля 2018 | 07:53
Вот и будут сидеть в одной тюряге Бут и Бутина. Не хватает только путина.
seryj_wolk 19 июля 2018 | 07:59
Судя по всему, в Штатах чихают на мнение рфских мидаков.