Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект об изменениях в пенсионное законодательство
Документ среди прочего предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Увеличение пенсионного возраста будет
проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров. Докладчиком от правительства выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Комментарии1
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uralruss 19 июля 2018 | 08:04
Еще больше работников уйдет в тень. Короче. налоги собирать - за.бутся пыль глотать!