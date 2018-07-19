Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект об  изменениях в  пенсионное законодательство

Документ среди прочего предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Увеличение пенсионного возраста будет

проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров. Докладчиком от правительства выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин.