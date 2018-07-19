Режим ЧП  в Турции, действовавший почти два года, отменен

Он был введен после попытки госпереворота летом 2016 года. Между тем, по данным «Хюрриет», возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития собирается представить в парламенте новый законопроект о борьбе с терроризмом. Документ предоставит властям те же возможности, что и при чрезвычайном положении.