Александр Дрыманов, арестованный на два месяца, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово»
Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. Накануне он посетил бывшего главу столичного следственного управления, обвиняемого в получении взяток. Как рассказал Мельников, Дрыманов содержится в камере один, телевизора и холодильника у него нет. Дрыманов одет в черную тюремную робу, потому что его личные вещи проходят санобработку. Никаких жалоб он не высказал.
Комментарии3
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clandestino 19 июля 2018 | 07:25
Во как! А ведь старался человек - по второму делу Ходорковского работал, по Савченко. И не только. А вот поди ж ты! Видать - судьба.
penep 19 июля 2018 | 07:29
его личные вещи проходят санобработку... проверяют на вшивость?
sasass 19 июля 2018 | 07:47
Эта власть сама себя начала поедать - это значит все идет к концу...