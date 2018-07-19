В Дорогомиловском суде столицы сегодня рассмотрят дело водителя, въехавшего в переход на «Славянском бульваре»
Трагический инцидент произошел в декабре прошлого года, в результате погибли четыре человека.
Подсудимому Виктору Тихонову грозит до семи лет лишения свободы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть людей. По итогам предварительных слушаний водителю автобуса назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, трагедия у метро «Славянский бульвар» в Москве произошла из-за «преступной небрежности» Тихонова. Он по ошибке нажал на педаль газа и не использовал тормоза. В результате автобус разогнался до 23-х километров в час и выехал на тротуар, после чего столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода и съехал по ступенькам вниз. Жертвами ДТП стали четыре человека, здоровью еще двоих был причинен тяжкий вред.
Сам Тихонов свою вину отрицает: по его словам, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.
На предварительном заседании защита Тихонова попросила исключить из материалов дела протокол осмотра автобуса. По мнению адвоката водителя, уже после аварии заменить детали в транспортном средстве мог кто угодно. Ходатайство защиты было отклонено.
Комментарии2
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lenin3 19 июля 2018 | 07:19
Если были неисправны тормоза,как говорит водитель,то очень много уважаемых людей надо будет побеспокоить и наказать,начиная с мастера и кончая директором(или как его там щас)автопарка,а то и выше.А тут,по версии следствия,виноват один терпила,его и засудят.
Это как с тем замком,найденным невредимым в груде металла,после трагедии в метро,когда виноватыми следствие сделало работяг...
sasass 19 июля 2018 | 07:51
В России видимо появилась новая сила - покровители терроризма...