В Дорогомиловском суде столицы сегодня рассмотрят дело водителя, въехавшего в переход на «Славянском бульваре»

Трагический инцидент произошел в декабре прошлого года, в результате погибли четыре человека.

Подсудимому Виктору Тихонову грозит до семи лет лишения свободы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть людей. По итогам предварительных слушаний водителю автобуса назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, трагедия у метро «Славянский бульвар» в Москве произошла из-за «преступной небрежности» Тихонова. Он по ошибке нажал на педаль газа и не использовал тормоза. В результате автобус разогнался до 23-х километров в час и выехал на тротуар, после чего столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода и съехал по ступенькам вниз. Жертвами ДТП стали четыре человека, здоровью еще двоих был причинен тяжкий вред.

Сам Тихонов свою вину отрицает: по его словам, причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.

На предварительном заседании защита Тихонова попросила исключить из материалов дела протокол осмотра автобуса. По мнению адвоката водителя, уже после аварии заменить детали в транспортном средстве мог кто угодно. Ходатайство защиты было отклонено.