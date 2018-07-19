Белый дом следит за ситуацией с арестом в США гражданки России Марии Бутиной
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, речь идет о «длительном судебном процессе. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает претензии к Бутиной со стороны США безосновательными и политически мотивированными.
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sasass 19 июля 2018 | 07:54
Очередная Анна Чапман - скоро ее опять обменяют и будут песни петь сидя за роялем...