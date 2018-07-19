Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении проект закона об изменениях в пенсионной системе
Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны ко второму чтению. Ранее законопроект был отправлен в регионы для сбора отзывов. Во вторник профильный комитет по труду рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении.
Владимир Путин не хочет, чтобы его ассоциировали с текущим предложением по повышению пенсионного возраста. Такое мнение «Эху» высказал политолог Сергей Марков.
Марков добавил, что, скорее всего, текущее предложение по пенсионному возрасту будет сильно скорректировано.
Комментарии7
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xuato 19 июля 2018 | 07:08
Крепостных надо постоянно чмырить, чмырить и чмырить, иначе подумают, что они хозяева страны, а Конституция для всех..
neburzhui2 19 июля 2018 | 07:36
Пенсионеры наблюдают над революционной активностью предпенсионеров. :-))
ivanov356 19 июля 2018 | 07:09
"... не хочет, чтобы его ассоциировали с текущим предложением"
Валенком прикидывается.
lenin3 19 июля 2018 | 07:13
ivanov356: "будет сильно скорректировано":Чечню,Дагестан и прочих малочисленных народов пенсионная реформа не коснется...
ura_123 19 июля 2018 | 07:14
Законопроект спущен из правительства... Правительство,мягко говоря,подчиняется Путину.. Путин не хочет что бы его ассоциировали с этой реформой...
У Сирожика Маркова как обычно разыгрался когнитивный диссонанс.
Жёг напалмом тут надысь в "Особом мнении"... Диагноз "Рассеянная шизофрения".
yralez 19 июля 2018 | 07:33
Добавят.....возраст.
Убавят.....пенсию.
nkaznin 19 июля 2018 | 07:58
Если закон будет принят в первом чтении, то всё, капец, нас ожидают тяжелые времена. Поиграют законодатели немного с возрастом во втором чтении - для женщин, положим, снизят предложенную правительством планку, может быть для мужчин на пару лет, но в целом всё так и останется. Собственно на это правительство и делало расчёт - закладывалось сразу всё по максимуму, чтобы потом якобы была возможность у законодателей что-то отыграть. Очередное разводилово народа, с которым мы сталкивались сотни раз. И все эти публичные заявления представителей власти о переобучении, обучении, создании рабочих мест и т.д. - пустобрёхство чистой воды. Не на чем всему этому обосноваться.
В связи с этим пришёл на ум диалог Лопахина с Некрасовым из романа М. Шолохова "Они сражались за Родину":
— У меня, если хочешь знать, окопная болезнь, вот что!
— Это что ж такое, Некрасов? Что-нибудь такое вот, этакое?
— Нет, это вовсе не то, о чем вы по своей глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая.
— Мозговая! Да у тебя же не может быть такой болезни-то! Ей же обосноваться-то не на чем! Некрасов! Ведь почвы же нету...