Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении проект закона об изменениях в пенсионной системе

Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны ко второму чтению. Ранее законопроект был отправлен в регионы для сбора отзывов. Во вторник профильный комитет по труду рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении.



Владимир Путин не хочет, чтобы его ассоциировали с текущим предложением по повышению пенсионного возраста. Такое мнение «Эху» высказал политолог Сергей Марков.

Марков добавил, что, скорее всего, текущее предложение по пенсионному возрасту будет сильно скорректировано.