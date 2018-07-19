Парламент Израиля принял закон о еврейском характере государства
Обсуждение 14-го основного закона страны длилось более восьми часов. Закон определил Израиль как основное государство евреев, закрепил в законодательном порядке эмблему меноры, один из древнейших символов иудаизма, обозначил Иерусалим столицей Израиля, а иврит — единственным государственным языком. Между тем, тысячи протестующих уже прошли по центру Тель-Авива в знак протеста против нового закона, назвав его расистским и дискриминационным.
Комментарии22
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xuato 19 июля 2018 | 06:56
От Путина подарок - Голанские высоты, не зря же Беня к фюреру шастал.
plantagenista 19 июля 2018 | 07:04
xuato:Кремль делает много правильного и сбалансированного,а Вы,очевидно,бендеровец
xuato 19 июля 2018 | 07:10
plantagenista: Вероятно, и что? А вы вероятно оккупант?
serhio_25__ 19 июля 2018 | 07:17
xuato: Так в Укропии бандеровцев нет? Или уже можно не шифроваться?
plantagenista 19 июля 2018 | 07:29
xuato:Оккупант чего?
serg4422 19 июля 2018 | 07:53
xuato: это вы временно проживаете на окраинных русских землях.скоро поедите домой...
serhio_25__ 19 июля 2018 | 07:14
xuato: Расистское государство, где церковь не отделена от государства. Просто идеал государства для укропов.
xuato 19 июля 2018 | 07:28
serhio_25__: Вы мне не интересны вследствие скудности интеллекта.
serhio_25__ 19 июля 2018 | 07:34
xuato: Кастрюлька, ты мне т.б. не интересна, я пишу не для тебя.
gregor 19 июля 2018 | 07:00
Двуглавый орел символом русской государственности.
Москва столица России .
Русский язык государственный .
И чо ? Кто против ?
plantagenista 19 июля 2018 | 07:07
gregor:Нормальное решение.Не прошло и 75 лет,как говорится.ООН в 1947 приняла решение именно о создании еврейского государства.Сколько можно реверансами заниматься?Интересно будет посмотреть,как именно ООН среагирует.......
gregor 19 июля 2018 | 07:19
plantagenista:
Вот и я об этом .
Так же ,как и ....
Двуглавый орел символом русской государственности.
Москва столица России .
Русский язык государственный .
Что тут не естественно ?
Или Израиль против столицы Москвы ?
Может орёл не нравится Израилю или русский язык ?
Лично я согласен что столица России Москва и язык государственный русский ,символ орёл
Так же и Израиль столица Иерусалим , язык государственный иврит и символ менора .
apels 19 июля 2018 | 07:40
gregor: Проблема в определении титульной нации. Это если у нас записать что Россия - государство для русских. И это действительно попахивает расизмом.
sg91 19 июля 2018 | 07:03
Короче сионисты. Коротко и ясно..
plantagenista 19 июля 2018 | 07:35
sg91:Что ясно?Обычное приведение госзаконодательства в согласование с международным.В 1947 ООН постановила создать еврейское государство.Евреи свою часть выполнили,но на них напали сразу 6 стран,в числе которых 2 несопредельных.
sergirusso 19 июля 2018 | 07:26
Антисемитизм и сионизм - две крайности национализма. Как говаривал Александр Гордон :"Я сам еврей, но есть такие евреи, которым я с удовольствием набил бы их жидовские морды"....
plantagenista 19 июля 2018 | 07:33
sergirusso: Поправочка:антисемитизм и сионизм-разные "грани" разных вещей,никак не связанные.Сионизм-любовь евреев к своей древней Родине.Антисемитизм- разновидность расизма.
serhio_25__ 19 июля 2018 | 07:38
plantagenista: А возможен ли в сионистском государстве брак еврея и не еврея? Это не расизм?
plantagenista 19 июля 2018 | 08:03
serhio_25__: Конечно,нет,там,в Израиле,десятки тысяч репатриантов из Советского Союза и стран СНГ,женатых на нееврейках и неевреях.Русские и иные репатрианты имеют абсолютно аналогичные еврейским гражданские права.Сам знаю таких.
ur_sus 19 июля 2018 | 08:07
serhio_25__:
Я исхожу из гипотезы, что ты не дебил, а лишь им притворяешься. Поэтому, довожу до твоего сведения, что в Израле минимум 20% браков заключаются между евреями и неевреями. Большинство граждан неевреев на самом деле выходцы из СНГ. Никто этим бракам не препятсвует и детей рожденных в этих браках не дискриминирует.
timwlad79 19 июля 2018 | 07:34
Парламент Израиля принял закон о еврейском характере государства
Обсуждение 14-го основного закона страны длилось более восьми часов. Закон определил Израиль как основное государство евреев, закрепил в законодательном порядке эмблему меноры, один из древнейших символов иудаизма, обозначил Иерусалим столицей Израиля, а иврит — единственным государственным языком. Между тем, тысячи протестующих уже прошли по центру Тель-Авива в знак протеста против нового закона, назвав его расистским и дискриминационным.
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Ну теперь сионизм сами евреи обозначили преступным радикальным террористическим движением.
Так что господа евреи,при любой попытке чётам вякать о правах для евреев в других странах и регионах , вас евреев объявят террористами ,так как теперь евреи обязаны подчинятся всем законам и религии других стран.
Мультикультур не состоялось.
Антисемитизм победил .Не может меньшинство указывать большинству как им жить.
Все евреи в других странах и регионах объявлены террористами и нацистскими формированиями.
Господа евреи,а Сталинизм был прав что евреи это сионистское нацистское отродье которое надо гнобить как гнобили гитлеризм.
Что интересно,расисты США гнобили СССР за то,что в самих США признавали своими же законами.
Мдааа. Шизофрения психопатов правит миром только на том основании ,что шизофрения психопатов использует безнаказанно право сильного в борьбе за выживание.
Теперь венгров которые выступают против еврейской диктатуры меньшинства где ущемляются права большинства самих венгров которых лишили право иметь родину и собственность в своей стране из за политических спекуляцией евреев в законодательном собрании. подержит вся Восточная Европа.
sergirusso 19 июля 2018 | 07:47
-Тебя как звать-то?
- Гофман.
- Еврей, что ли?
- Немец.
- А-а. А то я евреев как-то не очень…
- А немцев?
- Немцев — нормально.
- А в чём разница?