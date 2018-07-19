Парламент Израиля принял закон о еврейском характере государства

Обсуждение 14-го основного закона страны длилось более восьми часов. Закон определил Израиль как основное государство евреев, закрепил в законодательном порядке эмблему меноры, один из древнейших символов иудаизма, обозначил Иерусалим столицей Израиля, а иврит — единственным государственным языком. Между тем, тысячи протестующих уже прошли по центру Тель-Авива в знак протеста против нового закона, назвав его расистским и дискриминационным.