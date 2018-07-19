«Фейсбук» не будет удалять сообщения пользователей с отрицанием холокоста
Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг. В интервью интернет-порталу «Рикоуд» Цукерберг заявил, что его как еврея отрицание холокоста глубоко оскорбляет, но в конечном итоге он считает, что некоторые люди могут неправильно трактовать определенные события. Цукерберг не считает, что все пользователи, публикуя ложную информацию, поступают намеренно и осознанно. Как отмечает Эн-би-си, многие пользователи соцсетей, включая «Фейсбук» и «Твиттер», уже раскритиковали высказывания Цукерберга.
Комментарии1
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ly4_sveta 19 июля 2018 | 07:46
На каждый роток не накинешь платок?)))
А дураков так много, которые поступают НЕ
намеренно и НЕ осознанно, но с тупым упрямством
дурака трактуют и трактуют, особенно из
российской ольгинско-пригожинской глубинки,
выступая в роли гэбэшных гнусных подстилок.