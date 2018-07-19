Дональд Трамп согласен с выводами разведки США об угрозе «российского вмешательства» в американские выборы
В интервью CBS, американский президент сказал, что принимает оценку директора нацразведки Дэна Коутса, поскольку считает его экспертом в своей области. При этом Трамп впервые заявил о личной ответственности Владимира Путина за такое вмешательство России в дела США.
Комментарии14
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viktorova 19 июля 2018 | 06:52
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
felik23 19 июля 2018 | 06:55
Эк, как его колбасит...Чует кошка... с мёртвой белкой на голове...https://youtu.be/s8b4vG2mU3Y
benin_papa__ 19 июля 2018 | 06:56
Трампненаш. Собака))
xuato 19 июля 2018 | 06:58
Обана ! Оказывается Дональд может что то говорить, а не мычать при фюрере.
wudstok 19 июля 2018 | 07:02
xuato: кастрюлеголовый, ты имеешь в виду своего фюрера - Парашитлера? Пьяную свинью, шоколадного олигарха-оффшорника и марионетку СШП?
xuato 19 июля 2018 | 07:05
wudstok: Первые кастрюли одели ополченцы блокадного ленинграда, это вам на заметку, во вторых не Порошенко напал на Православный рейх и в третьих Украина парламенско-президенская республика. Вы вероятно штаны в школе протирали, дык это ваша проблемма!
marineru 19 июля 2018 | 07:09
xuato: не кормите 11-ти рублёвого хама
wudstok 19 июля 2018 | 07:38
xuato: Причём тут "ополченцы блокадного ленинграда", болезный? И пиши Ленинград - с большой буквы, неуч хохляцкий.
Всё с тобой ясно, ты очередная жертва цензор.вру и ПарашитлерТВ, где круглые сутки - укростаду промывают мозги о том, что это оказывается Россия напала на фашистский Бандеростан :) это она агрессор, а не киевский РЕЙХ Парашитлера и его нацистской клики - факелоносных недобитков из "Азова, Айдара, Торнадо" - которые пришли на мирный Донбасс, грабить, насиловать, убивать и насильно украинизировать... А после Одессы 2 мая, украинцы, а не скачущие с кастрюлями на тупой башке хохлы - окончательно для себя решили - быть независимыми от киевского РЕЙХА, кровавого МОРДОРа, и не прогинаться под идеологию бандерошухевичей, УПА и прочей нацистской нечисти, что регулярно марширует по улицам Бандеростана - варваров и дикарей, что зигуют своим воШдям с воплями "сала уронили, хероям сала" и т.д.
Какая вы там "парламенско-президенская республика." ??? :))))) ой, идиот-то шароварный )))) Вы МАРИОНЕТКИ Вашингтона, Брюсселя, и шагу сделать не сможете - без команды своих западных господ, что вас спонсируют и вооружают.
Нет у вас никакой парламентской-президентской республики, НЕТ! А вас в УкроРейхе, решает всё нацлидер-олигарх, мальдивский оффшорник, коррупционер, вор и алкаш Парашитлер. Именно от его решений - всё зависит, а не от парламента, которое ему же и подчиняется, как и вся ваша насквозь лживая, геббельсовская пропаганда, принадлежащая олигархам и Парашитлеру...
Тебе, кастрюлеголовый неуч, лучше скакать и мычать "сала уронили, хероям сала, сала нации и шмерть твороГам" )))))
x_factor 19 июля 2018 | 08:06
xuato:
Вот тебе мозги-то промыли. Ничего святого, у вас, хохлов нет, только и можете попрошайничать, воровать, на российских стройках гастарбайтерами (рабами), да проститутками работать. А виноваты как всегда москали. Далеко пойдёте, щеневмерлые скакуны.
wudstok 19 июля 2018 | 07:04
xuato: И тогда твой пухлый хозяин промычит: "І це буде остаточне "прощавай" прощание с бутылкой и клятва алкоголика завязать ... перед зеркалом: "Це остаточно прощевай Радянской Импэрии" )))
ivanov356 19 июля 2018 | 07:05
Дискуссии тут у нас начались.
apels 19 июля 2018 | 07:44
Новые песни :) Как с Путиным любезничать, да и в принципе встречаться? И как говорить, что верит словам Путина о невмешательстве? Трамп любит ходить по краю импичмента :)))
oldbobby 19 июля 2018 | 08:03
Что тот балабол, что этот
semper_fidelis 19 июля 2018 | 08:04
Кто-нибудь может представить себе Рузвельта, Никсона, Форда, Рейгана, Картера с одной стороны и Сталина, Хрущёва, Брежнева - с другой, меняющими свою точку зрения на противоположную с периодичностью раз в сутки?