Во время свадьбы подмосковных Мытищах неизвестные устроили стрельбу в воздух

Так они решили отпраздновать торжество.

Инцидент произошел возле одного из мытищинских ресторанов, пишет газета «Московский комсомолец». На кадрах, опубликованных изданием, видно, как гости сначала громко кричат и аплодируют, а затем неизвестный производит несколько выстрелов из автомата. Какой именно момент свадьбы так решили отпраздновать собравшиеся, не ясно. При этом «МК» предполагает, что торжество было мусульманским: на это указывают зеленые флаги у некоторых из гостей. Газета пишет, что сотрудники полиции на случившееся никак не отреагировали. Между тем телеканал «Звезда», напротив, сообщает, что представители правоохранительных органов уже проводят проверку по факту стрельбы у ресторана в Мытищах. Судя по всему, она повторялась с некоторой периодичностью: на кадрах, опубликованных каналом, мужчина производит в воздух лишь два выстрела, в то время как на видео «МК» их было десять.

Официально в МВД пока не прокомментировали стрельбу возле одного из мытищинских ресторанов.