Во время свадьбы подмосковных Мытищах неизвестные устроили стрельбу в воздух
Так они решили отпраздновать торжество.
Инцидент произошел возле одного из мытищинских ресторанов, пишет газета «Московский комсомолец». На кадрах, опубликованных изданием, видно, как гости сначала громко кричат и аплодируют, а затем неизвестный производит несколько выстрелов из автомата. Какой именно момент свадьбы так решили отпраздновать собравшиеся, не ясно. При этом «МК» предполагает, что торжество было мусульманским: на это указывают зеленые флаги у некоторых из гостей. Газета пишет, что сотрудники полиции на случившееся никак не отреагировали. Между тем телеканал «Звезда», напротив, сообщает, что представители правоохранительных органов уже проводят проверку по факту стрельбы у ресторана в Мытищах. Судя по всему, она повторялась с некоторой периодичностью: на кадрах, опубликованных каналом, мужчина производит в воздух лишь два выстрела, в то время как на видео «МК» их было десять.
Официально в МВД пока не прокомментировали стрельбу возле одного из мытищинских ресторанов.
Комментарии5
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tag188 19 июля 2018 | 06:50
Газета пишет, что сотрудники полиции на случившееся никак не отреагировали.
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Ну они же не с плакатом против Путина вышли, и не митинг против повышения пенсионного возраста хотели провести.
Просто устроили стрельбу в центре города. На что тут реагировать?
jurmak 19 июля 2018 | 07:03
"Эта нога, у кого надо нога "
ugas 19 июля 2018 | 07:07
Это же путинские пехотинцы! Им можно стрелять, и не только в воздух. А наши полицаи просто хотят спокойно жить.
yuriykyvich 19 июля 2018 | 07:31
Неизвестные (лица чечнской национальности?) устроили стрельбу в воздух из автомата (!!!) во время свадьбы.
Полиция никак не отреагировала.
"Пехотинцам Путина" можно.
polikarpich 19 июля 2018 | 07:52
А что тут неизвестного? Это "пихатинцы", кумиры портянок, предмет их восхищения и гордости. И липкого страха.
"Вот они щас вас всех...!"