ОП Крыма сформировала список лиц не признающих присоединение полуострова к России
В перечне как украинские, так и российские политики и деятели культуры. Как сообщается сайте палаты, в «крымское досье» вошли писатели Борис Акунин, Владимир Войнович, Виктор Шендерович и Людмила Улицкая, режиссер Александр Сокуров, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, телеведущая Ксения Собчак. Общественная палата считает, что эти люди «распространяют недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме.
Комментарии10
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archibald_dandy_esquire 19 июля 2018 | 06:36
ОП Крыма - это Организованная Преступность Крыма?
ura_123 19 июля 2018 | 07:06
archibald_dandy_esquire: С языка сняли)))
ly4_sveta 19 июля 2018 | 07:24
archibald_dandy_esquire: И главное, что во главе этой ОП
самый настоящий бандит и даже с кликухой.
xuato 19 июля 2018 | 06:42
Это типа воровать не только можно, но и нужно.
gibs 19 июля 2018 | 07:01
В россии начали публиковать список порядочных людей? здорово!
ura_123 19 июля 2018 | 07:09
И в чём именно выражается национальная вражда в распространении так называемой "недостоверной" информации?
max3446 19 июля 2018 | 07:16
своего рода расстрельный список врагов России. Судя по фамилиям что в нём указаны, так оно и есть. я бы для таких новый вид наказания ввел - лишение гражданства и принудительная высылка из страны с полной конфискацией имущества
ly4_sveta 19 июля 2018 | 07:21
Карательная система? Наказание за слова, мысли,
высказывания? Российская действительность 21 века!
А может лучше попробовать море от канализации
очистить, берега от дерьма, совдеповские буфеты от
тараканов, гостиницы от затхлой вони? Нет. Это
работать надо, думать, «пахать». А это - составил списочек,
неугодных, «врагов», говорящих правду и ты уже на коне,
выделился перед Путиным, отметился, засветился, а он за
такое холуйство и героя может дать.
ly4_sveta 19 июля 2018 | 07:32
И что за это будет? Страшно представить!
Надо этим, самым достойным из достойных,
людям, этим талантам, этим умницам, этим
харизматичным личностям, имеющим честь и
чувство собственного достоинства, совесть и
культуру, подать в суд на этих продажных холуев,
дармоедов и приспособленцев из местной мафии.
yralez 19 июля 2018 | 07:40
Спасибо за список достойных и честных людей.
В Кремле их скрывали.