ОП  Крыма сформировала список лиц не признающих присоединение полуострова к России

В перечне как украинские, так и российские политики и деятели культуры. Как сообщается сайте палаты, в «крымское досье» вошли писатели Борис Акунин, Владимир Войнович, Виктор Шендерович и Людмила Улицкая, режиссер Александр Сокуров, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, телеведущая Ксения Собчак. Общественная палата считает, что эти люди «распространяют недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме.