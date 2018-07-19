Мария Бутина выиграет возбужденный против нее в Вашингтоне судебный процесс. В этом уверен адвокат россиянки
Мария Бутина выиграет возбужденный против нее в Вашингтоне судебный процесс. В этом уверен адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл. По его словам, Бутина не является агентом российского правительства, она невиновна в том, что ей инкриминируют. Адвокат рассказал, что Бутина содержится под стражей в одном из следственных изоляторов столицы США. Накануне суд постановил, что Бутина останется под стражей до суда, отказав в освобождении под залог.
Комментарии3
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zkotor 19 июля 2018 | 06:35
Да уж, по "возбуждённым против неё" эта шпиёнка наверняка большая профессионалка
midnightblues 19 июля 2018 | 06:52
Естественно-дяденька набивает цену
ugas 19 июля 2018 | 06:59
Ну-ну, мечтать не вредно...