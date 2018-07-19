Мария Бутина выиграет возбужденный против нее в Вашингтоне судебный процесс. В этом уверен адвокат россиянки Роберт Нил Дрисколл. По его словам, Бутина не является агентом российского правительства, она невиновна в том, что ей инкриминируют. Адвокат рассказал, что Бутина содержится под стражей в одном из следственных изоляторов столицы США. Накануне суд постановил, что Бутина останется под стражей до суда, отказав в освобождении под залог.