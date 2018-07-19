Трамп: Владимир Путин лично несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года
Об этом в интервью Си-би-эс заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Путин отвечает за свою страну точно так же, как он, Трамп, считает себя ответственным за то, что происходит в США. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на ход американских президентских выборов.
Комментарии6
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andreykochnev 19 июля 2018 | 06:18
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
chapter_2 19 июля 2018 | 06:26
andreykochnev: "Владимир Путин лично несет ответственность за вмешательство в президентские выборы в США 2016 года", - вот он, по мнению Д.Трампа, замечательный итог саммита президентов России и США в Хельсинки 16 июля 2018 г. То ли ещё будет?
ostapbey 19 июля 2018 | 06:23
Путин как мальчик на побегушках. Заворотний беккэр он, как говорят в Одессе за мальчиков, подающим мячи, когда взрослые дяди играют в футбол..
Даже.
max3446 19 июля 2018 | 06:26
заявление для внутреннего пендостанского отребья. Хотя смотрю кастрюлеголовые ма
max3446 19 июля 2018 | 06:28
max3446: майданутые и российские отбросы общества в лице оппозиционной либерастни также онанинизируют читая это заявление Трампа
syudaidi 19 июля 2018 | 06:29
Трамп это "инФоШум". Сегодня одно, завтра другое - и всё такими чёткими отрывистыми фразами, что еще больше запутывает восприятие.