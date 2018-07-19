Гражданка России Мария Бутина, задержанная ранее американскими властями, заявила о своей невиновности
Её обвиняют в ведении деятельности в пользу иностранного государства.
Из новых документов, представленных в суд стороной обвинения, стало известно что: Мария Бутина состояла в постоянном контакте с сотрудниками ФСБ.
В начале того года она обедала с сотрудником Российского посольства в США, которого американские спецслужбы считают разведчиком. Вскоре россиянин покинул США в рамках высылки 60-ти российских дипломатов.
В США 29-летняя Бутина вступила в романтические отношения и проживала с 56-летним республиканским партийным функционером Полом Эрикссоном.ФБР считает, что эти отношения для Бутиной были частью ее задания в США, Эриксон ей был нужен для проникновения в республиканский истеблишмент. Бутина поддерживала тесную связь с российским олигархом, которого называла в корреспонденции «инвестором». Обвинение не называет его имени, но сообщает, что он входит в список Форбс-2018 с состояние в 1.2 млрд долларов, имеет прочные связи с администрацией президента России и часто путешествовал в США.
Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам.
Комментарии2
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sniper777 19 июля 2018 | 06:19
...сто пудов посадят, это вам не Россия, где вонючее хомячьё, спонсируемое госдепом, всем скопом выскакивает в защиту пидар-либералов, а западные СМИ воют наперебой об политической подоплёке. Пока наши на создадут подобные законы и будут поступать как пидар-американцы нечего не изменится. Нужно давить по всей России пидар-мразей либералов, чтобы они обоссывались и обосрывались.
plidurok Андрей Филимонов 19 июля 2018 | 06:19
Марии, можно сказать, повезло, поскольку она "попала в лапы" американской системы правосудия, которая, которая, в отличие от российской, сможет установить истину.