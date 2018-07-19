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06:01, 19 июля 2018

Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект об  изменениях в  пенсионное законодательство

Документ среди прочего предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Увеличение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров. Докладчиком от  правительства выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Владимир Путин в подготовке проекта реформы не участвует, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Госдуму законопроект был внесён правительством России.

Такая мера – это ограбление десятков миллионов граждан страны. Такое мнение ранее высказал политик Алексей Навальный на своем канале в YouTube.

Также Навальный подчеркивал, что о повышении пенсионного возраста объявили только после выборов президента России, хотя такой план не мог появиться столь быстро.

Комментарии

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ionessi 19 июля 2018 | 06:11

Вот чтобы всех, кто сегодня проголосует за этот закон, возил на работу подслеповатый 65-летний шофер, а уколы им делала 63-летняя медсестра с артритными руками.

magnus_z 19 июля 2018 | 06:18

ionessi: Поправочка: всех, кто одобряет Путина.

vltop2 19 июля 2018 | 06:29

magnus_z:
:) Поправочка на поправочку: Всех, кто одобряет систему, организованную с начала 90-х годов.

archibald_dandy_esquire 19 июля 2018 | 06:27

ionessi:
"Владимир Путин в подготовке проекта реформы не участвует"

оно вообще ни в чем не участвует
- война с Грузией - это Димон Уточка-Медведев,
- "крымняш" - это референдум жителей экс-Крыма решил под дулом спецназа РФ, но Путин об этом не знал,
- лугондон - это шахтеры-трактористы-землекопы тамошние замутили,
- Сирия - Асад Шойгу пригласил, в резидент не в курсе - резидент только и выводит войска из Сирии, а они там размножаются, как кролики,
- закон "Димы Яковлева - это гоп-дума РФ
- пенсионная "реформа" (запрещённое в РФ слово) - гоп-дума РФ
- все запретительные законы - гоп-дума РФ

а пересиделец чист, как слеза младенца - переживает за страну очень, старается улучшить жисть населения, а ему бояре не дают, заставляют горемыку подписывать анти-народные законы - пытают его в оковах и бутылки засовывают ему в места разные... пора его в святые назначить - за муки им переносимые

lechak 19 июля 2018 | 06:22

Шоб вы сдохли...

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