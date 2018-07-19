Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект об  изменениях в  пенсионное законодательство

Документ среди прочего предполагает повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Увеличение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года и не затронет нынешних пенсионеров. Докладчиком от правительства выступит министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Владимир Путин в подготовке проекта реформы не участвует, сказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Госдуму законопроект был внесён правительством России.



Такая мера – это ограбление десятков миллионов граждан страны. Такое мнение ранее высказал политик Алексей Навальный на своем канале в YouTube.

Также Навальный подчеркивал, что о повышении пенсионного возраста объявили только после выборов президента России, хотя такой план не мог появиться столь быстро.